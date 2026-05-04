Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe O Liberal 04.05.26 12h16 Jogador deixou o Leão Azul após duas temporadas (Thiago Gomes / O Liberal) Após ter rescindido com o Remo no final de março deste ano, o lateral-esquerdo Sávio segue em Belém. Ainda sem clube, o jogador treina nas dependências da Tuna Luso, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A informação foi dada inicialmente pelo jornalista e repórter da TV Liberal Bruno Amâncio e confirmada pelo Núcleo de Esportes de OLiberal.com com uma fonte ligada ao clube cruzmaltino. Segundo as informações, Sávio não tem nenhum vínculo contratual ou profissional com a Águia Guerreira e treina com elenco principal do clube, mas apenas para “aprimorar a forma física”. VEJA MAIS Série D: Tuna leva gol nos acréscimos, empata com o Tocantinópolis, mas se mantém no G4 Equipe paraense cedeu igualdade nos minutos finais e se segurou no G4 Mesmo após vitória fora de casa, Remo mantém posição na tabela e segue no Z-4; veja a classificação Time azulino superou o Botafogo no último sábado (2) e somou pontos importantes, mas segue na zona de rebaixamento Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Palmeiras; veja valores Leão Azul espera asa cheia diante do líder do Campeonato Brasileiro Havia uma expectativa de que o lateral acertasse com o Sport-PE, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas as negociações, aparentemente, esfriaram. Sávio está sem clube desde o final de março, quando deixou o Remo. A saída do jogador foi um tanto conturbada, visto que ele se envolveu em casos de indisciplina dentro da equipe e com o treinador Juan Carlos Osorio, que comandava o Leão Azul no início da temporada. Neste ano, foram apenas cinco jogos com o time. Sem espaço e envolvido em polêmicas, o contrato foi rescindido. O jogador, de 30 anos, estava no time azulino desde 2024, quando a equipe disputava a Série C do futebol brasileiro. O defensor foi um pedido do então técnico azulino Rodrigo Santana. Com a camisa do Leão Azul, Sávio conquistou o acesso à Série B e à elite do Brasileirão, além de ter sido campeão paraense e da Supercopa Grão-Pará. Não foi confirmado se há interesse da Tuna em contratar o jogador, que seria um grande reforço para a equipe. Atualmente, a Águia Guerreira é a quarta colocada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, com seis pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo tuna luso sávio Clube do Remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58