Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival

Após ter rescindido com o Remo no final de março deste ano, o lateral-esquerdo Sávio segue em Belém. Ainda sem clube, o jogador treina nas dependências da Tuna Luso, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

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A informação foi dada inicialmente pelo jornalista e repórter da TV Liberal Bruno Amâncio e confirmada pelo Núcleo de Esportes de OLiberal.com com uma fonte ligada ao clube cruzmaltino.

Segundo as informações, Sávio não tem nenhum vínculo contratual ou profissional com a Águia Guerreira e treina com elenco principal do clube, mas apenas para “aprimorar a forma física”.

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Havia uma expectativa de que o lateral acertasse com o Sport-PE, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas as negociações, aparentemente, esfriaram.

Sávio está sem clube desde o final de março, quando deixou o Remo. A saída do jogador foi um tanto conturbada, visto que ele se envolveu em casos de indisciplina dentro da equipe e com o treinador Juan Carlos Osorio, que comandava o Leão Azul no início da temporada. Neste ano, foram apenas cinco jogos com o time. Sem espaço e envolvido em polêmicas, o contrato foi rescindido.

O jogador, de 30 anos, estava no time azulino desde 2024, quando a equipe disputava a Série C do futebol brasileiro. O defensor foi um pedido do então técnico azulino Rodrigo Santana. Com a camisa do Leão Azul, Sávio conquistou o acesso à Série B e à elite do Brasileirão, além de ter sido campeão paraense e da Supercopa Grão-Pará.

Não foi confirmado se há interesse da Tuna em contratar o jogador, que seria um grande reforço para a equipe. Atualmente, a Águia Guerreira é a quarta colocada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, com seis pontos.