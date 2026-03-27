Após três temporadas e várias polêmicas, lateral encerra contrato com o Clube do Remo

Chegou ao fim o vínculo entre Clube do Remo e o lateral-esquerdo Sávio. Após três temporadas marcadas por altos e baixos, o atleta — que nos últimos meses se envolveu em algumas polêmicas — está oficialmente fora do Leão Azul. O anúncio foi feito em primeira mão pelo próprio jogador, por meio das redes sociais.

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Recentemente, o jogador foi afastado do elenco a pedido do então técnico Juan Carlos Osório, que chegou a citá-lo em entrevista coletiva, afirmando que não contaria mais com o atleta. Tempos depois, Osório deixou o cargo e Sávio foi reintegrado ao grupo, mas, sem conseguir retomar o desempenho em campo, acabou perdendo espaço no elenco.

Em seu discurso de despedida, o jogador relembrou a chegada ao clube e o contexto vivido naquele momento. “Quando cheguei, a equipe ocupava a 10ª colocação no Paraense, com poucas chances de classificação, e juntos iniciamos uma reação que mudou o rumo da nossa história: em oito jogos, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, conquistando o acesso”, afirmou.

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Sávio chegou ao clube em 2024, por empréstimo do Rio Ave, de Portugal. Na primeira temporada, disputou oito partidas. No ano seguinte, ganhou mais espaço e atuou em 35 jogos, com dois gols e cinco assistências. Em 2026, no entanto, entrou em campo apenas cinco vezes.

Durante as três temporadas em que vestiu azul-marinho, Sávio acumulou conquistas, entre elas um título estadual, uma Supercopa Grão-Pará e dois acessos consecutivos, levando o Leão Azul da Série C à elite do futebol nacional. Após a saída do Remo, o jogador defenderá o Sport Recife.

O Clube do Remo, por sua vez, divulgou um comunicado em que resume a trajetória do atleta e se despede: “O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sua carreira.”