Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após três temporadas e várias polêmicas, lateral encerra contrato com o Clube do Remo

O anúncio foi feito pelo próprio jogador, antes da divulgação oficial pelo Leão Azul

O Liberal
fonte

Sávio deixa o Remo e vai trabalhar no Sport Recife. (Thiago Gomes / O Liberal)

Chegou ao fim o vínculo entre Clube do Remo e o lateral-esquerdo Sávio. Após três temporadas marcadas por altos e baixos, o atleta — que nos últimos meses se envolveu em algumas polêmicas — está oficialmente fora do Leão Azul. O anúncio foi feito em primeira mão pelo próprio jogador, por meio das redes sociais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Recentemente, o jogador foi afastado do elenco a pedido do então técnico Juan Carlos Osório, que chegou a citá-lo em entrevista coletiva, afirmando que não contaria mais com o atleta. Tempos depois, Osório deixou o cargo e Sávio foi reintegrado ao grupo, mas, sem conseguir retomar o desempenho em campo, acabou perdendo espaço no elenco.

Em seu discurso de despedida, o jogador relembrou a chegada ao clube e o contexto vivido naquele momento. “Quando cheguei, a equipe ocupava a 10ª colocação no Paraense, com poucas chances de classificação, e juntos iniciamos uma reação que mudou o rumo da nossa história: em oito jogos, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, conquistando o acesso”, afirmou.

VEJA MAIS

image Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo
Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

image Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque'
Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio

image De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B
Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência

Sávio chegou ao clube em 2024, por empréstimo do Rio Ave, de Portugal. Na primeira temporada, disputou oito partidas. No ano seguinte, ganhou mais espaço e atuou em 35 jogos, com dois gols e cinco assistências. Em 2026, no entanto, entrou em campo apenas cinco vezes.

Durante as três temporadas em que vestiu azul-marinho, Sávio acumulou conquistas, entre elas um título estadual, uma Supercopa Grão-Pará e dois acessos consecutivos, levando o Leão Azul da Série C à elite do futebol nacional. Após a saída do Remo, o jogador defenderá o Sport Recife.

O Clube do Remo, por sua vez, divulgou um comunicado em que resume a trajetória do atleta e se despede: “O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sua carreira.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

copa norte 2026

remo x monte roraima

futebol paraense

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Após três temporadas e várias polêmicas, lateral encerra contrato com o Clube do Remo

O anúncio foi feito pelo próprio jogador, antes da divulgação oficial pelo Leão Azul

27.03.26 15h16

futebol

Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho

Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida

27.03.26 12h23

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

futebol

Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado'

Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional

27.03.26 8h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado'

Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional

27.03.26 8h53

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.03.26 7h00

futebol

Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho

Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida

27.03.26 12h23

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda