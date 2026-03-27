Após três temporadas e várias polêmicas, lateral encerra contrato com o Clube do Remo O anúncio foi feito pelo próprio jogador, antes da divulgação oficial pelo Leão Azul O Liberal 27.03.26 15h16 Sávio deixa o Remo e vai trabalhar no Sport Recife. (Thiago Gomes / O Liberal) Chegou ao fim o vínculo entre Clube do Remo e o lateral-esquerdo Sávio. Após três temporadas marcadas por altos e baixos, o atleta — que nos últimos meses se envolveu em algumas polêmicas — está oficialmente fora do Leão Azul. O anúncio foi feito em primeira mão pelo próprio jogador, por meio das redes sociais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Recentemente, o jogador foi afastado do elenco a pedido do então técnico Juan Carlos Osório, que chegou a citá-lo em entrevista coletiva, afirmando que não contaria mais com o atleta. Tempos depois, Osório deixou o cargo e Sávio foi reintegrado ao grupo, mas, sem conseguir retomar o desempenho em campo, acabou perdendo espaço no elenco. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em seu discurso de despedida, o jogador relembrou a chegada ao clube e o contexto vivido naquele momento. “Quando cheguei, a equipe ocupava a 10ª colocação no Paraense, com poucas chances de classificação, e juntos iniciamos uma reação que mudou o rumo da nossa história: em oito jogos, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, conquistando o acesso”, afirmou. VEJA MAIS Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência Sávio chegou ao clube em 2024, por empréstimo do Rio Ave, de Portugal. Na primeira temporada, disputou oito partidas. No ano seguinte, ganhou mais espaço e atuou em 35 jogos, com dois gols e cinco assistências. Em 2026, no entanto, entrou em campo apenas cinco vezes. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Durante as três temporadas em que vestiu azul-marinho, Sávio acumulou conquistas, entre elas um título estadual, uma Supercopa Grão-Pará e dois acessos consecutivos, levando o Leão Azul da Série C à elite do futebol nacional. Após a saída do Remo, o jogador defenderá o Sport Recife. O Clube do Remo, por sua vez, divulgou um comunicado em que resume a trajetória do atleta e se despede: “O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sua carreira.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo copa norte 2026 remo x monte roraima futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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