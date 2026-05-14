Remo volta a vencer Bahia e garante classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil Estadão Conteúdo 14.05.26 0h02 O Remo confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer por 2 a 1 o Bahia na noite desta quarta-feira, no Mangueirão, em Belém (PA). Como já havia vencido o confronto de ida em Salvador por 3 a 1, o time paraense assegurou a vaga com um placar agregado de 5 a 2. O time baiano, que precisava de uma vitória por três gols de diferença para avançar diretamente, não conseguiu reverter a vantagem adversária e mantém o histórico de nunca ter progredido no torneio após perder o primeiro jogo em casa. Com a eliminação, o Bahia encerra sua participação nesta edição da Copa do Brasil e foca agora exclusivamente na disputa do Campeonato Brasileiro. Para o Remo, a vitória consolida a sua boa fase e garante a continuidade na competição nacional, além de assegurar a premiação financeira de R$ 3 milhões por atingir a próxima fase. O clube de Belém agora aguarda o sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol para conhecer o seu futuro oponente. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo em compromissos válidos pelo Brasileirão. O Bahia recebe o Grêmio na Arena Fonte Nova, às 16h, buscando reabilitação na temporada. Já o Remo viaja para enfrentar a Chapecoense, em partida marcada para as 18h30. O primeiro tempo começou com o Remo tentando exercer pressão, embora sem efetividade nas finalizações. O Bahia gradualmente equilibrou as ações e abriu o placar aos 21 minutos, quando Erick aproveitou uma cobrança de escanteio e completou para as redes utilizando a coxa. O time paraense manteve a posse de bola e pressionou em busca do segundo gol, mas permitiu a reação dos mandantes. Aos 34 minutos, Alef Manga realizou um cruzamento preciso para Patrick, que finalizou com sucesso e igualou o marcador. O equilíbrio foi a tônica da etapa inicial, com as estatísticas de posse de bola e arremates terminando empatadas. Na etapa complementar, o Bahia buscou o ataque de forma intensa e chegou a balançar as redes em três oportunidades distintas, porém todas foram invalidadas pela arbitragem. Aos sete minutos, Everaldo marcou após cruzamento de Everton Ribeiro, mas o VAR apontou irregularidade. Aos 21, um gol de Nestor foi anulado por falta no defensor Marllon e, aos 33, Erick teve um tento impedido pelo assistente. O Remo aproveitou o desgaste do adversário e definiu a vitória aos 46 minutos. Após insistência de Alef Manga pela direita, que cruzou duas vezes na mesma jogada, Picco aproveitou o rebote e mandou a bola para o fundo do gol, selando o placar final. FICHA TÉCNICA REMO 2 X 1 BAHIA REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Marllon, Tchamba e Mayk (Cufré); Welison (Picco), Zé Ricardo (Vitor Bueno) e Patrick; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá (Diego Hernández). Técnico: Léo Condé. BAHIA - Léo Vieira; Acevedo, Marcos Victor (Caio Suassuna) e Iago (Ademir); Erick, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro (Ramos Mingo); Luciano Juba, Cristian Olivera (Erick Pulga) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. GOLS - Erick, aos 22, e Patrick, aos 35 minutos do primeiro tempo; Leonel Picco, aos 45 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Marcelo Rangel e Jajá (REM); Cristian Olivera, Luciano Juba, Jean Lucas e Marcos Victor (BAH). ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Remo Bahia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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