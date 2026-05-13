O município de Pacajá viveu um fim de semana de muita emoção, velocidade e adrenalina durante a realização do 2º Motocross de Aniversário de Pacajá, evento que marcou oficialmente a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026. A competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados, atraindo um grande público nos dias 9 e 10 de maio e movimentando o esporte e a economia local durante as comemorações dos 38 anos da cidade.

Com uma megaestrutura preparada para receber competidores e espectadores, o evento contou com área exclusiva para pilotos, boxes estruturados, camarotes para o público, banheiros e toda a organização necessária para garantir conforto e segurança durante as disputas.

O presidente da DS Sports Competições, Paulo Soró, comemorou o sucesso da competição e destacou a participação do público e dos pilotos.

“Foi muito bom, um ótimo e excelente público. Tivemos uma megaestrutura para receber todos, com camarote para o pessoal, muitos pilotos participando, área exclusiva para pilotos, boxes com boas condições, banheiros e tudo mais. Foi um grande evento para Pacajá e para o motocross paraense”, afirmou.

Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Brendon Wesley Brendon Wesley Brendon Wesley Brendon Wesley

Outro grande destaque foi a presença do locutor Christian Mascary, conhecido nacionalmente por atuar no Campeonato Brasileiro de Motocross, levando ainda mais emoção às baterias e animando o público presente.

Na principal categoria da competição, a MX1, os pilotos protagonizaram disputas intensas na pista. O grande vencedor foi Adriel Watermann, que conquistou o primeiro lugar após completar 23 voltas. Rodrigo Piana ficou com a segunda colocação, seguido por Gustavo Sousa Silva, que garantiu o terceiro lugar.

O evento contou com total apoio da Prefeitura Municipal de Pacajá, por meio da gestão do prefeito André Rezende, além da parceria da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, fortalecendo o incentivo ao esporte e consolidando o município como um dos principais palcos do motocross no estado do Pará.

A abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 deixou sua marca no aniversário de Pacajá, transformando a cidade em um verdadeiro espetáculo esportivo e reafirmando a força do motocross na região.