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ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026

Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados.

Rosiane Reis
fonte

Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 (Brendon Wesley)

O município de Pacajá viveu um fim de semana de muita emoção, velocidade e adrenalina durante a realização do 2º Motocross de Aniversário de Pacajá, evento que marcou oficialmente a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026. A competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados, atraindo um grande público nos dias 9 e 10 de maio e movimentando o esporte e a economia local durante as comemorações dos 38 anos da cidade.

Com uma megaestrutura preparada para receber competidores e espectadores, o evento contou com área exclusiva para pilotos, boxes estruturados, camarotes para o público, banheiros e toda a organização necessária para garantir conforto e segurança durante as disputas.

O presidente da DS Sports Competições, Paulo Soró, comemorou o sucesso da competição e destacou a participação do público e dos pilotos.

“Foi muito bom, um ótimo e excelente público. Tivemos uma megaestrutura para receber todos, com camarote para o pessoal, muitos pilotos participando, área exclusiva para pilotos, boxes com boas condições, banheiros e tudo mais. Foi um grande evento para Pacajá e para o motocross paraense”, afirmou.

Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026

Outro grande destaque foi a presença do locutor Christian Mascary, conhecido nacionalmente por atuar no Campeonato Brasileiro de Motocross, levando ainda mais emoção às baterias e animando o público presente.

Na principal categoria da competição, a MX1, os pilotos protagonizaram disputas intensas na pista. O grande vencedor foi Adriel Watermann, que conquistou o primeiro lugar após completar 23 voltas. Rodrigo Piana ficou com a segunda colocação, seguido por Gustavo Sousa Silva, que garantiu o terceiro lugar. 

O evento contou com total apoio da Prefeitura Municipal de Pacajá, por meio da gestão do prefeito André Rezende, além da parceria da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, fortalecendo o incentivo ao esporte e consolidando o município como um dos principais palcos do motocross no estado do Pará.

A abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 deixou sua marca no aniversário de Pacajá, transformando a cidade em um verdadeiro espetáculo esportivo e reafirmando a força do motocross na região.

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