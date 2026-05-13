Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões O Liberal 13.05.26 23h41 Os azulinos festejaram muito a vitória e a classificação na Copa do Brasil. (Wagner Santana / O Liberal) O Mangueirão viveu mais uma noite de festa azulina. Depois de vencer o primeiro duelo por 3 a 1, em Salvador, o Clube do Remo confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Bahia novamente, desta vez por 2 a 1, de virada, diante de uma torcida que empurrou o time do início ao fim. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão sofreu, resistiu à pressão e encontrou forças para transformar o estádio em um caldeirão. Erick abriu o placar para os baianos ainda no primeiro tempo, mas Patrick deixou tudo igual antes do intervalo. Já nos acréscimos da etapa final, Leonel Picco apareceu para decidir a classificação azulina e incendiar o Mangueirão. Empurrado pela arquibancada, o Remo começou a partida pressionando. Logo nos primeiros minutos, Pikachu assustou em finalização defendida pela zaga, enquanto Alef Manga e Marcelinho exploravam velocidade pelos lados. O Bahia, porém, conseguiu equilibrar as ações e passou a crescer no jogo com Everton Ribeiro comandando a criação. A pressão visitante deu resultado aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa azulina não afastou e Erick apareceu para completar para as redes de Marcelo Rangel. Remo x Bahia Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Mesmo atrás no placar, o Remo não se desorganizou. O time de Léo Condé manteve intensidade e encontrou o empate aos 35 minutos. Jajá lançou longo, a defesa rebateu mal e Alef Manga chutou cruzado. Patrick apareceu livre para completar e levantar o Mangueirão. Na volta do intervalo, o Bahia tentou pressionar. Everton Ribeiro acertou a trave logo nos primeiros minutos e os visitantes chegaram a balançar as redes duas vezes, mas ambos os lances acabaram anulados pela arbitragem, um deles após revisão do VAR. O susto não abalou o Leão. Com mudanças ofensivas, Léo Condé renovou o fôlego da equipe e viu o Remo crescer na reta final. Quando a partida já caminhava para o empate, o golpe decisivo veio aos 48 minutos. Alef Manga arrancou pela direita, insistiu na jogada e a bola sobrou para Leonel Picco. O volante bateu rasteiro, cruzado, no canto de Léo Vieira, decretando a vitória azulina e explodindo o Mangueirão em festa. Com duas vitórias sobre o Bahia no confronto, o Remo fecha a eliminatória em alta e ainda garante uma cota milionária de aproximadamente R$ 3 milhões pela classificação às oitavas de final. O próximo adversário será conhecido em sorteio da CBF. Ficha técnica Data: 13/05/2026 Hora: 21h30 Local: Estádio Mangueirão Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP) Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF) e Daniel Luis Marques (SP) Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA) VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC) Cartões Amarelos: Jajá, Marcelo Rangel (Remo) Jean Lucas, Marcos Victor, Luciano Juba (Bahia) Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Marllon, Tchamba e Mayk (Cufré); Patrick, Zé Wellisson (Leonel Picco) e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá (Diego Hernández). Técnico: Léo Condé. Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Marcos Victor (Suassuna), David Duarte, Iago Borduchi (Ademir); Erick, Jean Lucas (Nestor), Everton Ribeiro (Ramos Mingo), Luciano Juba; Kike Oliveira (Erick Pulga) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo copa do brasil 2026 remo x bahia jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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