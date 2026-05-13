Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Mangueirão viveu mais uma noite de festa azulina. Depois de vencer o primeiro duelo por 3 a 1, em Salvador, o Clube do Remo confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Bahia novamente, desta vez por 2 a 1, de virada, diante de uma torcida que empurrou o time do início ao fim.

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O Leão sofreu, resistiu à pressão e encontrou forças para transformar o estádio em um caldeirão. Erick abriu o placar para os baianos ainda no primeiro tempo, mas Patrick deixou tudo igual antes do intervalo. Já nos acréscimos da etapa final, Leonel Picco apareceu para decidir a classificação azulina e incendiar o Mangueirão.

Empurrado pela arquibancada, o Remo começou a partida pressionando. Logo nos primeiros minutos, Pikachu assustou em finalização defendida pela zaga, enquanto Alef Manga e Marcelinho exploravam velocidade pelos lados. O Bahia, porém, conseguiu equilibrar as ações e passou a crescer no jogo com Everton Ribeiro comandando a criação.

A pressão visitante deu resultado aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa azulina não afastou e Erick apareceu para completar para as redes de Marcelo Rangel.

Remo x Bahia Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal

Mesmo atrás no placar, o Remo não se desorganizou. O time de Léo Condé manteve intensidade e encontrou o empate aos 35 minutos. Jajá lançou longo, a defesa rebateu mal e Alef Manga chutou cruzado. Patrick apareceu livre para completar e levantar o Mangueirão.

Na volta do intervalo, o Bahia tentou pressionar. Everton Ribeiro acertou a trave logo nos primeiros minutos e os visitantes chegaram a balançar as redes duas vezes, mas ambos os lances acabaram anulados pela arbitragem, um deles após revisão do VAR.

O susto não abalou o Leão. Com mudanças ofensivas, Léo Condé renovou o fôlego da equipe e viu o Remo crescer na reta final. Quando a partida já caminhava para o empate, o golpe decisivo veio aos 48 minutos.

Alef Manga arrancou pela direita, insistiu na jogada e a bola sobrou para Leonel Picco. O volante bateu rasteiro, cruzado, no canto de Léo Vieira, decretando a vitória azulina e explodindo o Mangueirão em festa.

Com duas vitórias sobre o Bahia no confronto, o Remo fecha a eliminatória em alta e ainda garante uma cota milionária de aproximadamente R$ 3 milhões pela classificação às oitavas de final. O próximo adversário será conhecido em sorteio da CBF.

Ficha técnica

Data: 13/05/2026

Hora: 21h30

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

Cartões Amarelos: Jajá, Marcelo Rangel (Remo) Jean Lucas, Marcos Victor, Luciano Juba (Bahia)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Marllon, Tchamba e Mayk (Cufré); Patrick, Zé Wellisson (Leonel Picco) e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá (Diego Hernández). Técnico: Léo Condé.

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Marcos Victor (Suassuna), David Duarte, Iago Borduchi (Ademir); Erick, Jean Lucas (Nestor), Everton Ribeiro (Ramos Mingo), Luciano Juba; Kike Oliveira (Erick Pulga) e Everaldo.

Técnico: Rogério Ceni.