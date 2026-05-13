VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil

A torcida do Paysandu recebeu um gesto de respeito dos jogadores do Papão após o empate em 2 a 2, nesta quarta-feira (13), no Estádio São Januário, no Rio de Janeirom pela quinta fase da Copa do Brasil 2026.

Ao fim da partida, os atletas vascaínos se dirigiram ao setor destinado aos visitantes e aplaudiram os torcedores bicolores que estiveram no estádio apoiando o Papão durante toda a partida.

VEJA MAIS

Antes mesmo da bola rolar, a torcida do Paysandu já havia chamado atenção ao fazer uma grande festa nas arquibancadas, demonstrando apoio ao time no confronto decisivo no Rio de Janeiro.

Confira os jogadores aplaudindo a torcida bicolor:

O Paysandu não conseguiu reverter a desvantagem construída no jogo de ida, em Belém, e acabou eliminado da competição.

Apesar da queda no torneio, a campanha feita pelo clube - que na terceira e quarta fase avançou eliminando as Portuguesas do Rio e São Paulo, respectivamente - foi valorizada pelo meio-campista Marcinho.

"É agradecer a entrega do grupo. O que estamos fazendo aqui é um trabalho de excelência. Como sempre falamos, o nosso objetivo maior é chegar ao final (de 2026) e subir o Paysandu à Série B", finalizou.