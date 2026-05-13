VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário Hannah Franco 13.05.26 23h44 Jogadores do Vasco aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil (Instagram/@gbeckman_) A torcida do Paysandu recebeu um gesto de respeito dos jogadores do Papão após o empate em 2 a 2, nesta quarta-feira (13), no Estádio São Januário, no Rio de Janeirom pela quinta fase da Copa do Brasil 2026. Ao fim da partida, os atletas vascaínos se dirigiram ao setor destinado aos visitantes e aplaudiram os torcedores bicolores que estiveram no estádio apoiando o Papão durante toda a partida. VEJA MAIS Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. Paysandu busca o empate, mas é eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil Cariocas abriram 2 a 0 no primeiro tempo e o Papão foi atrás do resultado. No agregado, o Vasco venceu por 4 a 2. Antes mesmo da bola rolar, a torcida do Paysandu já havia chamado atenção ao fazer uma grande festa nas arquibancadas, demonstrando apoio ao time no confronto decisivo no Rio de Janeiro. Confira os jogadores aplaudindo a torcida bicolor: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O Paysandu não conseguiu reverter a desvantagem construída no jogo de ida, em Belém, e acabou eliminado da competição. Apesar da queda no torneio, a campanha feita pelo clube - que na terceira e quarta fase avançou eliminando as Portuguesas do Rio e São Paulo, respectivamente - foi valorizada pelo meio-campista Marcinho. "É agradecer a entrega do grupo. O que estamos fazendo aqui é um trabalho de excelência. Como sempre falamos, o nosso objetivo maior é chegar ao final (de 2026) e subir o Paysandu à Série B", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu vasco torcida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Remo volta a vencer Bahia e garante classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 14.05.26 0h02 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16