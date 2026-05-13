Paysandu busca o empate, mas é eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil Cariocas abriram 2 a 0 no primeiro tempo e o Papão foi atrás do resultado. No agregado, o Vasco venceu por 4 a 2. Junior Cunha | Especial para O Liberal 13.05.26 21h09 Marcinho e Thiago Mendes: dupla travou um bom duelo no meio de campo. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) O Vasco está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Em duelo emocionante em São Januário, o Paysandu até que ameaçou uma reação para reverter a vantagem carioca, mas não o suficiente para tal. No primeiro tempo, o Vasco chegou a abrir 2 a 0 com Rojas e Thiago Mendes, aumentando o placar agregado para 4 a 0. Porém, ainda na etapa inicial, Thayllon descontou para os bicolores e logo no primeiro lance do segundo tempo o empate veio em gol contra marcado pelo zagueiro Saldívia. O Vasco ainda teve Thiago Mendes expulso no final do segundo tempo. No entanto, ficou nisso. Placar empatado em 2 a 2, Vasco seguindo no torneio nacional e o Papão ficando apenas com Copa Norte e Série C no calendário. No final de semana as duas equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. Na Série C, o Paysandu vai ao Rio Grande do Sul encarar o Caxias no domingo, 17, às 16h. Já o Vasco também visita o estado gaúcho, mas no sábado, 16, às 18h30, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Vantagem ampliada O primeiro tempo teve um dono e este foi o Vasco da Gama! Tirando os dois minutos iniciais, quando a partida ficou equilibrada com muita disputa por espaço no meio de campo, a sequência dos 45 minutos iniciais foram todos da equipe carioca. Bastante avançado - muito em virtude da pouca efetividade do Paysandu pelo lado esquerdo com Kleiton Pego e Bonifazi -, Paulo Henrique ditou o ritmo ofensivo do Vasco. Incluído na "lista larga" de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, o defensor vascaíno foi perigoso em dois lances. Em ambos, ele fez a individual e tentou superar Gabriel Mesquita. Porém, nas duas, o goleiro bicolor fez a defesa. Aos 20 minutos, Brenner carimbou a trave do Paysandu após boa jogada de David e Piton pelo lado esquerdo. Prenúncio para o que estava por acontecer... Thiago Mendes marcou o segundo gol do Vasco, mas foi expulso ao final do jogo. (Foto: Matheus Lima/Vasco) Minutos depois, Marino roubou a bola de Bonifazi na esquerda e foi em direção a área. Na disputa com Luccão, ele foi agarrado pelo zagueiro bicolor. Em cima do lance, Braulio da Silva Machado marcou o pênalti. Na cobrança, Gabriel Mesquita até acertou o canto, mas não o suficiente para evitar o gol de Rojas. Vasco 1 a 0. Na sequência, aos 35 minutos, Thiago Mendes fez boa jogada individual, ganhou de Edilson e Castro na dividida e bateu no canto, sem chances para o goleiro bicolor. 2 a 0 e um placar agregado de 4 a 0! Ainda na etapa inicial, o Paysandu descontou com Thayllon, recebendo de Caio Mello na área e batendo na saída de Léo Jardim no último lance do primeiro tempo. Ameaçou, mas... A volta do intervalo indicou que seriam 45 minutos de pura emoção. Logo no primeiro lance, Kleiton Pego fez uma individual pela esquerda e cruzou. Antes da bola chegar em Ítalo, Saldívia tentou cortar e acabou mandando contra o próprio gol, empatando a partida. Porém, ficou nisso a reação do Paysandu! Sem conseguir manter o ímpeto, os bicolores pouco produziram para virar o placar ou, no mínimo, seguir em cima do Vasco. Na tentativa de mudar o panorama, os treinadores usaram as cinco substituições. Do lado do Vasco, Paulo Henrique deixou o gramado na maca e chorando, preocupando a comissão técnica com dores na perna. O defensor está entre os 55 "convocáveis" do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Thayllon e Caio Mello fizeram boa partida, mas não conseguiram ajudar para revertern o placar. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) No Papão, as apostas de Júnior Rocha foram em Thalyson e Juninho. Mas a dupla não conseguiu produzir como em outras partidas, quando saíram do banco de reservas para serem decisivos. A principal chance da etapa final foi do Vasco. Saindo do banco, Claúdio Spinelli, autor dos dois gols do primeiro jogo em Belém, antecipou a marcação do Paysandu em cobrança de escanteio e cabeceou assustando o goleiro Gabriel Mesquita. Nos minutos finais, o Vasco ainda perdeu o capitão Thiago Mendes. Em disputa de bola, ele deixou o braço no rosto de Caio Mello. O árbitro foi direto ao mostrar o cartão vermelho. E nada mais aconteceu: Vasco 2, Paysandu também 2. Vascaínos seguem na Copa do Brasil e bicolores voltam eliminados. Ficha técnica Vasco 2 x 2 Paysandu Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro Hora: 19h Data: 13/05/2026 Ábitro: Braúlio da Silva Machado (CBF/SC) Assistentes: Thiaggo Americano Labes (CBF/SC) e Henrique Neu Ribeiro (CBF/SC) VAR: Rafael Traci (CBF/SC) Cartão amarelo: Brian (Paysandu) Cartão vermelho: Thiago Mendes (Vasco) Gols: Rojas (36' 1ºT) e Thiago Mendes (35' 1ºT) | Thayllon (47' 1ºT) e Saldívia (CG - 1' 2ºT) Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas (Nuno Moreira); Marino (Adson), Brenner (Andrés Gomez) e David (Spinelli). Técnico: Renato Gaúcho. Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Luccão (Iarley) e Bonifazi (Luciano Taboca); Brian (Henrico), Caio Mello e Marcinho; Kleiton Pego, Ítalo (Juninho) e Thayllon (Thalyson). Técnico: Júnior Rocha. 