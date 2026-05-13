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Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil

Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Wagner Santana / O Liberal)

Vasco da Gama x Paysandu disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Paysandu ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV, Premiere e pelo canal GE no YouTube, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0, em Belém, e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Cruzmaltino pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação.

O Paysandu precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Vasco chega embalado por vitórias consecutivas sobre Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana, e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Paysandu vive excelente fase, com cinco vitórias seguidas, liderança da Série C e classificação para as semifinais da Copa Verde.

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Vasco da Gama x Paysandu: prováveis escalações

Vasco da Gama: Léo Jardim; PH, Saldivia, Lucas Freitas e Avelar; Cauã Barros, Tchê Tchê e Matheus França; Brenner, David e Nuno Moreira. Técnico: Renato Gaúcho.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Iarley e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kleiton, Thalyson e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

Arbitragem de Vasco da Gama x Paysandu

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

FICHA TÉCNICA
Vasco da Gama x Paysandu
Copa do Brasil
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 19h

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