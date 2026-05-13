Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 13.05.26 18h00 Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Wagner Santana / O Liberal) Vasco da Gama x Paysandu disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Paysandu ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV, Premiere e pelo canal GE no YouTube, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0, em Belém, e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Cruzmaltino pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação. O Paysandu precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. O Vasco chega embalado por vitórias consecutivas sobre Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana, e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Paysandu vive excelente fase, com cinco vitórias seguidas, liderança da Série C e classificação para as semifinais da Copa Verde. VEJA MAIS Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém Com apoio da torcida, Remo e Paysandu encaram decisões na Copa do Brasil Torcedores demonstram confiança antes dos confrontos desta quarta-feira (13); Leão defende vantagem contra o Bahia e Papão tenta reação diante do Vasco em São Januário Vasco da Gama x Paysandu: prováveis escalações Vasco da Gama: Léo Jardim; PH, Saldivia, Lucas Freitas e Avelar; Cauã Barros, Tchê Tchê e Matheus França; Brenner, David e Nuno Moreira. Técnico: Renato Gaúcho. Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Iarley e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kleiton, Thalyson e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha. Arbitragem de Vasco da Gama x Paysandu Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC) Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) VAR: Rafael Traci (SC) FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Paysandu Copa do Brasil Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu Vasco Copa do Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 LEÃO VAI PRA CIMA Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa 13.05.26 20h58