Com apoio da torcida, Remo e Paysandu encaram decisões na Copa do Brasil

Remo e Paysandu entram em campo nesta quarta-feira (13) em momentos distintos na Copa do Brasil, mas com o mesmo objetivo: garantir uma vaga nas oitavas de final. Enquanto o Clube do Remo chega embalado após vencer o Bahia por 3 a 1, fora de casa, o Paysandu tenta uma missão mais complicada diante do Vasco, no Rio de Janeiro, após derrota por 2 a 0 no jogo de ida, em Belém.

No Mangueirão, o Leão Azul pode até perder por um gol de diferença que ainda assim avança de fase. A boa vantagem construída em Salvador aumentou a confiança da torcida azulina, que promete lotar o estádio.

A empresária Liliane Souza, de 34 anos, acredita que o Remo precisa manter a concentração para confirmar a classificação. “As expectativas são as mais positivas possíveis. A gente está confiante, mas com o pé no chão, respeitando nosso adversário. Eu acredito que o Remo consegue fazer um bom jogo e segurar essa vantagem”, afirmou.

Liliane Souza é torcedora apaixonada pelo Clube do Remo. (Carmem Helena / O Liberal)

Torcedora assídua, ela reforça a força da arquibancada azulina no duelo decisivo. “A Fenômeno Azul é o 12º jogador do Clube do Remo e eu tenho certeza que quarta-feira o estádio vai estar lotado”, disse.

Liliane também apontou o que considera um ponto importante para o Leão explorar diante do Bahia. “O Remo precisa se aproveitar das transições lentas do Bahia. E eu não abriria mão do Leonel Picco, que é um dos maiores desarmadores de bola da Série A”, comentou.

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Do outro lado, o Paysandu terá um desafio maior em São Januário. O Papão precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Vitória por três gols garante a classificação direta.

Mesmo com o cenário adverso, a bombeira civil Flávia Duarte, de 38 anos, mantém a confiança no time bicolor. “Claro que sabemos da dificuldade do jogo, mas futebol se decide dentro de campo. O Paysandu já mostrou muitas vezes que pode surpreender, principalmente com o time focado, com força e com raça”, destacou.

Para ela, o duelo contra o Vasco mexe diretamente com o sentimento da torcida. “Esse jogo representa muito para o torcedor bicolor. Enfrentar um clube grande e tradicional como o Vasco traz visibilidade, emoção e mexe com a cidade inteira”, afirmou.

Flávia Duarte exibe o manto bicolor com o número do artilheiro Ítalo. (Carmem Helena / O Liberal)

Flávia também destacou o peso da Copa do Brasil e a necessidade de postura firme da equipe. “É um jogo de detalhe, de entrega e concentração. Acho que o Paysandu precisa entrar em campo sem medo, com personalidade, marcando forte e aproveitando as oportunidades”, avaliou.

Mesmo em cenários diferentes, Remo e Paysandu carregam nesta quarta-feira a expectativa de milhões de torcedores paraenses, que sonham em ver os dois clubes avançando juntos às oitavas de final da Copa do Brasil.