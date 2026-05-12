Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados O Liberal 12.05.26 12h28 Clubes aguardam resposta da federação (Igor Mota / O Liberal) O advogado do Santa Rosa, Emerson Dias, revelou que o clube e outros à Federação Paraense de Futebol (FPF) protocolaram um pedido de exoneração de toda a comissão de arbitragem da entidade, que cuida do Campeonato Paraense. Em entrevista ao Liberal + Esporte, da Rádio Liberal +, o representante do Santinha deu detalhes sobre o processo. "Existe um abaixo-assinado, protocolado por 14 clubes, requerendo a exoneração de toda a comissão de arbitragem", informou Emerson. "Deixando bem claro que a comissão de arbitragem é um órgão autônomo da federação. O presidente indica os membros, mas eles são autônomos e independentes. Então, é um requerimento administrativo de 14 clubes requerendo a exoneração da comissão de arbitragem da FPF", completou o advogado. Segundo ele, o Santa Rosa, assim como outras equipes, ouviu relatos de tentativa de interferência em jogos, principalmente nas decisões do VAR. Além disso, Emerson destaca a falta de feedback da comissão de arbitragem com os clubes afiliados, decisões confusas e mal explicadas, além de questões que ferem o código de ética da arbitragem, como o patrocínio de árbitros por meio de membros da comissão, entre outros. Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' Na última semana, o Santa Rosa já havia solicitado as gravações da cabine do VAR de cinco jogos do Parazão 2026 para análise e para garantir o funcionamento correto do árbitro de vídeo. "Nós recebemos informações de vários árbitros do quadro da FPF de que, em alguns jogos, ocorreram interferências externas de observadores do VAR para mudar a decisão do VAR e do AVAR ou tentar mudar. E, diante dessas informações, nós requeremos as gravações e filmagens para que a gente possa ter transparência, lisura e honestidade nos resultados da competição", comentou Emerson Dias. Ainda conforme o representante do Santa Rosa, o clube não quer mudar o resultado do campeonato, mas sim garantir a transparência e a integridade do campeonato. "Deixando claro que o Santa Rosa não quer mudar nenhum resultado, o Paysandu já foi campeão, mas, se de fato ocorreram interferências externas e houve tentativas de manipulação dos resultados, isso é muito grave", destacou. De acordo com Emerson, com os pedidos encaminhados, os clubes vão aguardar a resposta da federação e esperam que uma investigação seja feita para apurar os fatos. Além do Santinha, clubes como São Francisco, Bragantino e Carajás assinaram o pedido. "São vários clubes profissionais e amadores que fizeram esse requerimento. A gente vive em um estado democrático de direito, onde o direito de petição é constitucional, e os clubes fizeram esse requerimento. Vamos aguardar a resposta do nosso presidente, Ricardo, que ficou de apurar essas situações com rigor e imparcialidade, e esperamos que seja feito dessa forma", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes parazão futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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