Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF

O advogado do Santa Rosa, Emerson Dias, revelou que o clube e outros à Federação Paraense de Futebol (FPF) protocolaram um pedido de exoneração de toda a comissão de arbitragem da entidade, que cuida do Campeonato Paraense. Em entrevista ao Liberal + Esporte, da Rádio Liberal +, o representante do Santinha deu detalhes sobre o processo.

"Existe um abaixo-assinado, protocolado por 14 clubes, requerendo a exoneração de toda a comissão de arbitragem", informou Emerson. "Deixando bem claro que a comissão de arbitragem é um órgão autônomo da federação. O presidente indica os membros, mas eles são autônomos e independentes. Então, é um requerimento administrativo de 14 clubes requerendo a exoneração da comissão de arbitragem da FPF", completou o advogado.

Segundo ele, o Santa Rosa, assim como outras equipes, ouviu relatos de tentativa de interferência em jogos, principalmente nas decisões do VAR. Além disso, Emerson destaca a falta de feedback da comissão de arbitragem com os clubes afiliados, decisões confusas e mal explicadas, além de questões que ferem o código de ética da arbitragem, como o patrocínio de árbitros por meio de membros da comissão, entre outros.

Na última semana, o Santa Rosa já havia solicitado as gravações da cabine do VAR de cinco jogos do Parazão 2026 para análise e para garantir o funcionamento correto do árbitro de vídeo.

"Nós recebemos informações de vários árbitros do quadro da FPF de que, em alguns jogos, ocorreram interferências externas de observadores do VAR para mudar a decisão do VAR e do AVAR ou tentar mudar. E, diante dessas informações, nós requeremos as gravações e filmagens para que a gente possa ter transparência, lisura e honestidade nos resultados da competição", comentou Emerson Dias.

Ainda conforme o representante do Santa Rosa, o clube não quer mudar o resultado do campeonato, mas sim garantir a transparência e a integridade do campeonato.

"Deixando claro que o Santa Rosa não quer mudar nenhum resultado, o Paysandu já foi campeão, mas, se de fato ocorreram interferências externas e houve tentativas de manipulação dos resultados, isso é muito grave", destacou.

De acordo com Emerson, com os pedidos encaminhados, os clubes vão aguardar a resposta da federação e esperam que uma investigação seja feita para apurar os fatos. Além do Santinha, clubes como São Francisco, Bragantino e Carajás assinaram o pedido.

"São vários clubes profissionais e amadores que fizeram esse requerimento. A gente vive em um estado democrático de direito, onde o direito de petição é constitucional, e os clubes fizeram esse requerimento. Vamos aguardar a resposta do nosso presidente, Ricardo, que ficou de apurar essas situações com rigor e imparcialidade, e esperamos que seja feito dessa forma", finalizou.