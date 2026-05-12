Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF

Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados

O Liberal
fonte

Clubes aguardam resposta da federação (Igor Mota / O Liberal)

O advogado do Santa Rosa, Emerson Dias, revelou que o clube e outros à Federação Paraense de Futebol (FPF) protocolaram um pedido de exoneração de toda a comissão de arbitragem da entidade, que cuida do Campeonato Paraense. Em entrevista ao Liberal + Esporte, da Rádio Liberal +, o representante do Santinha deu detalhes sobre o processo.

"Existe um abaixo-assinado, protocolado por 14 clubes, requerendo a exoneração de toda a comissão de arbitragem", informou Emerson. "Deixando bem claro que a comissão de arbitragem é um órgão autônomo da federação. O presidente indica os membros, mas eles são autônomos e independentes. Então, é um requerimento administrativo de 14 clubes requerendo a exoneração da comissão de arbitragem da FPF", completou o advogado.

Segundo ele, o Santa Rosa, assim como outras equipes, ouviu relatos de tentativa de interferência em jogos, principalmente nas decisões do VAR. Além disso, Emerson destaca a falta de feedback da comissão de arbitragem com os clubes afiliados, decisões confusas e mal explicadas, além de questões que ferem o código de ética da arbitragem, como o patrocínio de árbitros por meio de membros da comissão, entre outros.

image Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão
Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR'

Na última semana, o Santa Rosa já havia solicitado as gravações da cabine do VAR de cinco jogos do Parazão 2026 para análise e para garantir o funcionamento correto do árbitro de vídeo.

"Nós recebemos informações de vários árbitros do quadro da FPF de que, em alguns jogos, ocorreram interferências externas de observadores do VAR para mudar a decisão do VAR e do AVAR ou tentar mudar. E, diante dessas informações, nós requeremos as gravações e filmagens para que a gente possa ter transparência, lisura e honestidade nos resultados da competição", comentou Emerson Dias.

Ainda conforme o representante do Santa Rosa, o clube não quer mudar o resultado do campeonato, mas sim garantir a transparência e a integridade do campeonato. 

"Deixando claro que o Santa Rosa não quer mudar nenhum resultado, o Paysandu já foi campeão, mas, se de fato ocorreram interferências externas e houve tentativas de manipulação dos resultados, isso é muito grave", destacou.

De acordo com Emerson, com os pedidos encaminhados, os clubes vão aguardar a resposta da federação e esperam que uma investigação seja feita para apurar os fatos. Além do Santinha, clubes como São Francisco, Bragantino e Carajás assinaram o pedido.

"São vários clubes profissionais e amadores que fizeram esse requerimento. A gente vive em um estado democrático de direito, onde o direito de petição é constitucional, e os clubes fizeram esse requerimento. Vamos aguardar a resposta do nosso presidente, Ricardo, que ficou de apurar essas situações com rigor e imparcialidade, e esperamos que seja feito dessa forma", finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

parazão

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF

Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados

12.05.26 12h28

Remo

Remo firma parceria para implantar clube de remo olímpico em Portel

Projeto prevê estruturação da modalidade no município e meta de participação no Campeonato Paraense a partir de 2027

11.05.26 19h38

futebol

Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença'

Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos

11.05.26 13h49

futebol

Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia

Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13)

11.05.26 13h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando'

Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará

11.05.26 7h36

convocação

Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora

Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México

11.05.26 23h22

mais esportes

Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística

Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis

12.05.26 9h44

FORA DE CAMPO

Sergio Ramos define acordo de R$ 2,5 bilhões para a compra do Sevilla, diz imprensa espanhola

O ex-zagueiro do Real Madrid adiantou as tratativas e também o cronograma de pagamento

12.05.26 10h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda