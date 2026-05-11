Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia

O Remo está embalado e com a vantagem para o jogo de volta contra o Bahia, pela quinta fase da Copa do Brasil. A partida ocorre na quarta-feira (13), no Mangueirão. Nesta segunda-feira (11), o clube iniciou a venda de ingressos para o duelo, com valor promocional.

Conforme divulgou o clube, na compra de dois ingressos para a arquibancada, cada um sai por R$ 50, enquanto o individual custa R$ 60.

Para o setor de cadeira, a promoção também é válida; cada bilhete sai por R$ 100 na compra de dois. Já o individual custa R$ 120. Os visitantes ficarão na arquibancada do lado B, e os ingressos também custam R$ 120.

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Para adquirir os bilhetes, os torcedores podem acessar o site tickzi.com.br ou as lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócios-torcedores adimplentes têm acesso liberado ao jogo mediante check-in.

Estudantes possuem acesso à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência têm direito à gratuidade. Os detalhes das retiradas serão divulgados pelo clube.

Cenário

No jogo de ida, o time azulino surpreendeu o Bahia, em Salvador, e venceu por 3 a 1. O resultado encaminhou a classificação da equipe para a próxima fase da Copa do Brasil, já que, para o duelo de volta, o clube tem a vantagem do empate.

Com isso, o Remo espera voltar a lotar o Mangueirão nesta quarta-feira para empurrar o time rumo à tão sonhada classificação.

Se confirmada a classificação, o Remo receberá R$ 3 milhões e avançará para as oitavas de final do torneio nacional.