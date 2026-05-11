Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13) O Liberal 11.05.26 13h10 Remo busca classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo está embalado e com a vantagem para o jogo de volta contra o Bahia, pela quinta fase da Copa do Brasil. A partida ocorre na quarta-feira (13), no Mangueirão. Nesta segunda-feira (11), o clube iniciou a venda de ingressos para o duelo, com valor promocional. Conforme divulgou o clube, na compra de dois ingressos para a arquibancada, cada um sai por R$ 50, enquanto o individual custa R$ 60. Para o setor de cadeira, a promoção também é válida; cada bilhete sai por R$ 100 na compra de dois. Já o individual custa R$ 120. Os visitantes ficarão na arquibancada do lado B, e os ingressos também custam R$ 120. VEJA MAIS Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR Para adquirir os bilhetes, os torcedores podem acessar o site tickzi.com.br ou as lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócios-torcedores adimplentes têm acesso liberado ao jogo mediante check-in. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Estudantes possuem acesso à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência têm direito à gratuidade. Os detalhes das retiradas serão divulgados pelo clube. Cenário No jogo de ida, o time azulino surpreendeu o Bahia, em Salvador, e venceu por 3 a 1. O resultado encaminhou a classificação da equipe para a próxima fase da Copa do Brasil, já que, para o duelo de volta, o clube tem a vantagem do empate. Com isso, o Remo espera voltar a lotar o Mangueirão nesta quarta-feira para empurrar o time rumo à tão sonhada classificação. Se confirmada a classificação, o Remo receberá R$ 3 milhões e avançará para as oitavas de final do torneio nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos 11.05.26 13h49 futebol Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13) 11.05.26 13h10 polêmica Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino 11.05.26 11h55 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem 11.05.26 10h06 FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59