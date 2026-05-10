Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A Fábio Will 10.05.26 21h05 Jajá foi peça importante no Remo nesta partida (Thiago Gomes / O Liberal) Em um jogo bem movimentado, com vários “ingredientes”, o Remo empatou em 1 a 1 com o líder Palmeiras, na tarde deste domingo de Dia das Mães, no Mangueirão, em Belém, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. VEJA COMO FOI LANCE A LANCE DO EMPATE ENTRE REMO X PALMEIRAS A partida começou cerca de 1h40 atrasada. A forte chuva que caiu na capital paraense impossibilitou que a bola rolasse no gramado do Colosso do Bengui. Só após três avaliações realizadas pelo trio de arbitragem foi que o Mangueirão foi liberado para o jogo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo E quando a bola rolou, o Remo tomou as ações e foi letal. Logo no primeiro minuto de jogo, o Remo ganhou a bola no lado esquerdo, ela chegou em Yago Pikachu no meio, que achou um belo passe para o atacante Alef Manga, que entrou na área e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro do Palmeiras, abrindo o placar para o Leão Azul. O Remo se manteve no ataque, teve boas chances de ampliar, principalmente em jogadas pelo lado esquerdo com o atacante Jajá, que foi bastante perigoso quando acionado. Em uma dessas jogadas, o atacante foi lançado, entrou na área e chutou forte para a bela defesa do goleiro alviverde. Com o passar do tempo, o jogo foi ficando mais cadenciado e o Palmeiras iniciou seu “bombardeio” ao gol azulino. O goleiro Marcelo Rangel fez pelo menos quatro defesas, livrando o Leão do empate, mas uma bobeira no meio-campo resultou no gol de empate do Palestra. O Remo estava com a bola dominada no meio, com Patrick. O jogador azulino foi tocar para trás e errou o passe. A equipe palmeirense recuperou, e Ramón Sosa foi lançado na direita e, na entrada da área, acertou um chute forte e cruzado. A bola ainda desviou na defesa azulina e morreu no fundo do gol, empatando a partida aos 23 minutos. As duas equipes ainda tiveram boas chances de mudar o placar na primeira etapa, mas o Palmeiras esbarrava nas defesas de Marcelo Rangel e o Remo, na má pontaria do ataque. No segundo tempo, o Remo voltou “pilhado” e teve duas boas chances de passar à frente no placar. Em uma delas, o lateral Marcelinho cabeceou após cruzamento de Tchamba, e a bola caprichosamente foi no travessão. Outra oportunidade de ouro que o Remo teve foi com o meio-campista Patrick. Ele recebeu em profundidade, tirou dois marcadores do Palmeiras, entrou na área e chutou no canto para a linda defesa de Carlos Miguel. Depois disso, o Palmeiras impôs seu ritmo e pressionou o Remo. As coisas pioraram para a equipe paraense aos 26 minutos, quando Zé Ricardo deu uma joelhada nas costas de Andreas Pereira. Ele levou cartão amarelo pelo lance, porém o VAR recomendou que o lance fosse checado pelo árbitro da partida e, após revisão na cabine do VAR, o cartão vermelho foi aplicado, e o Remo teve que jogar o restante da partida com um jogador a menos em campo. Flaco López não marcou, mas foi um jogador que ajudou muito a equipe palmeirense (Thiago Gomes / O Liberal) O Palmeiras passou a ocupar o campo de defesa do Remo. Foram vários escanteios para o Verdão, que pressionou o clube azulino de todas as formas, principalmente com o atacante Flaco López, figura importante na equipe paulista. Já na reta final, após cobrança de escanteio, Flaco disputou a bola no alto com Tchamba, e ela sobrou livre para o zagueiro Bruno Fuchs, que mandou para o gol. Os jogadores do Remo reclamaram bastante de um toque de mão de Flaco López. Após recomendação do VAR, o árbitro da partida foi revisar o lance e anulou o gol do Palmeiras aos 52 minutos do segundo tempo, após toque na mão de Flaco López. O lance gerou muita reclamação por parte dos jogadores do clube alviverde, mas nada foi mudado, e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Com o resultado, o Palmeiras se mantém na liderança da Série A, com 34 pontos. Já o Remo se manteve dentro da zona de rebaixamento, agora com 12 pontos. O Leão ocupa a vice-lanterna na tabela e terá pela frente a Chapecoense, no domingo (17), em Chapecó (SC), no “confronto dos desesperados”, envolvendo os dois últimos colocados na classificação. Zé Ricardo levou o vermelho e deixou o Remo com um a menos. Para encerrar, nos acréscimos, Flaco López virou para o Palmeiras, mas o gol foi anulado por toque de mão. No fim das contas, um ponto para cada lado em um dos jogos mais movimentados do Brasileirão até aqui. Ficha técnica Local: Mangueirão Data: 10.05.2026 Horário: 16h Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS) Auxiliares: Bruno Boschilla (PR) e Michael Stanislau (RS) Gols: Alef Manga 1/1T (REM) e Ramón Sosa 23’/1T (PAL) Cartões amarelos: Jefte e Allan (PAL) Cartão vermelho: Zé Ricardo (REM) Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho (Pavani), Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison (Leonel Picco), Zé Ricardo e Patrick (Diego Hernández); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Jajá e Alef manga (Poveda). Técnico: Léo Condé. Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Murilo e Jefte (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelistaq) e Jhon Arias (Paulinho); Allan (Maurício), Ramón Sosa e Flaco López. João Martins (auxiliar) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a remo x palmeiras futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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