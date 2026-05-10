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Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo

Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré

O Liberal
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O perfil oficial do clube registrou sede náutica do Remo e objeto do Paysandu em vídeo publicado. (Reprodução)

Depois da chegada calorosa em Belém, para o confronto contra o Clube do Remo, os jogadores do Palmeiras sentiram de perto o apoio dos torcedores locais. O perfil oficial do time publicou um vídeo em diversos locais importantes da cidade neste domingo (10).

Com imagens da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré com uma bandeira do Palmeiras à frente, aparecem ainda registros do centro histórico de Belém. Em uma parte do vídeo, surge a sede náutica do Clube do Remo e, em outro momento, vasos de barro no Ver-o-Peso; ao lado do objeto do Palmeiras, há um do Paysandu, adversário direto do Leão.

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Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém

Clube do Remo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (10), pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 16h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, com promessa de público recorde do time paraense na temporada. Os ingressos de arquibancada para o Lado A estão esgotados, e o setor visitante, do Palmeiras, também teve as vendas encerradas para as arquibancadas.

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