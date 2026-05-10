Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré O Liberal 10.05.26 13h00 O perfil oficial do clube registrou sede náutica do Remo e objeto do Paysandu em vídeo publicado. (Reprodução) Depois da chegada calorosa em Belém, para o confronto contra o Clube do Remo, os jogadores do Palmeiras sentiram de perto o apoio dos torcedores locais. O perfil oficial do time publicou um vídeo em diversos locais importantes da cidade neste domingo (10). Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com imagens da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré com uma bandeira do Palmeiras à frente, aparecem ainda registros do centro histórico de Belém. Em uma parte do vídeo, surge a sede náutica do Clube do Remo e, em outro momento, vasos de barro no Ver-o-Peso; ao lado do objeto do Palmeiras, há um do Paysandu, adversário direto do Leão. VEJA MAIS Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém Clube do Remo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (10), pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 16h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, com promessa de público recorde do time paraense na temporada. Os ingressos de arquibancada para o Lado A estão esgotados, e o setor visitante, do Palmeiras, também teve as vendas encerradas para as arquibancadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte Clube do Remo Remo Palmeiras Série A COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO expectativa Vai ter jogo? Veja que horas deve começar Remo x Palmeiras no Mangueirão após chuva em Belém A partida, que começaria às 16h, deve ser realizada a partir de 16h30. Entenda! 10.05.26 16h10 EXPECTATIVA Remo x Palmeiras: odds apontam leve favoritismo do Palmeiras; veja! Exagero ou realidade? As cotações mostram leve diferença entre as equipes antes do confronto 10.05.26 15h17 DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00