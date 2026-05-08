Remo x Palmeiras: parcial é divulgada com provável recorde de público em 2026

Mais de 35 mil torcedores já estão confirmados para o duelo entre Remo e Palmeiras no domingo, 10. A nova parcial da venda de ingressos foi divulgada pelo clube azulino no início da noite desta sexta-feira, 8. Assim, o confronto contra os paulistas deve ser a quebra de recorde de público do Leão em 2026. Até o momento, o maior foi contra o Vasco, com pouco mais de 35 mil torcedores.

O balanço reflete o fim da venda de ingressos para os setores de arquibancada e cadeira, ambos do Lado A do Estádio do Mangueirão. Restam apenas as entradas para os mesmos setores do Lado B nos valores de R$ 160 e R$ 80.

Já em relação aos torcedores do Palmeiras, as vendas dos ingressos estão encerradas. Tanto cadeira quanto arquibancada do Lado B foram comercializados de forma integral para os torcedores da equipe paulista.

Remo e Palmeiras jogam no domingo, 10, às 16h no Estádio do Mangueirão pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.