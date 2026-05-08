Remo x Palmeiras: parcial é divulgada com provável recorde de público em 2026 Restam apenas ingressos para os setores de cadeira e arquibancada do Lado B. Junior Cunha | Especial para O Liberal 08.05.26 18h28 Recorde de público do Remo em 2026 deve ser quebrado contra o Palmeiras. (Thiago Gomes / O Liberal) Mais de 35 mil torcedores já estão confirmados para o duelo entre Remo e Palmeiras no domingo, 10. A nova parcial da venda de ingressos foi divulgada pelo clube azulino no início da noite desta sexta-feira, 8. Assim, o confronto contra os paulistas deve ser a quebra de recorde de público do Leão em 2026. Até o momento, o maior foi contra o Vasco, com pouco mais de 35 mil torcedores. O balanço reflete o fim da venda de ingressos para os setores de arquibancada e cadeira, ambos do Lado A do Estádio do Mangueirão. Restam apenas as entradas para os mesmos setores do Lado B nos valores de R$ 160 e R$ 80. Já em relação aos torcedores do Palmeiras, as vendas dos ingressos estão encerradas. Tanto cadeira quanto arquibancada do Lado B foram comercializados de forma integral para os torcedores da equipe paulista. Remo e Palmeiras jogam no domingo, 10, às 16h no Estádio do Mangueirão pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo x Palmeiras: parcial é divulgada com provável recorde de público em 2026 Restam apenas ingressos para os setores de cadeira e arquibancada do Lado B. 08.05.26 18h28 Futebol Ídolo do Remo, Rogério Belém relembra último jogo com o Palmeiras: 'Marcou a gente' Em 2003, pela Série B do Brasileirão, o Leão venceu a equipe paulista no Estádio do Mangueirão. 08.05.26 18h17 Futebol Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória' Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time. 08.05.26 17h35 Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00