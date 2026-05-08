Ídolo do Remo, Rogério Belém relembra último jogo com o Palmeiras: 'Marcou a gente' Em 2003, pela Série B do Brasileirão, o Leão venceu a equipe paulista no Estádio do Mangueirão. Junior Cunha | Especial para O Liberal 08.05.26 18h17 Cristiano Alagoano, Rogério Belém e Valdomiro: trio esteve em campo no último Remo x Palmeiras. (Cristino Martins / O Liberal) No domingo, 10, o Remo vai reencontrar o Palmeiras após 23 anos pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o confronto será pela primeira divisão do futebol nacional, diferente da última vez, em 2003, quando os clubes duelaram pela Série B do Brasileirão. Aquela partida ficou marcada por uma virada do Remo em cima da equipe que viria a ser campeã da competição. Com o placar de 2 a 1, os azulinos venceram o Palmeiras no Estádio do Mangueirão. E um dos personagens do confronto, o volante Rogério Belém relembrou como foram os 90 minutos contra o time paulista. Ex-jogador, ídolo do clube e atual treinador, Rogério destacou o fator local na montagem do elenco azulino para a disputa da temporada 2003. "Aquele jogo marcou a gente. A base praticamente era daqui de Belém e tinha conexão com a torcida. Quando a gente entrava em campo era um prazer", disse o volante que era um dos principais jogadores do Remo na época. Rogério Belém lembrou ainda o fato do Palmeiras estar invicto há 10 partidas antes do duelo com o Remo. Para ele, aquela partida ressaltou o quão forte o clube sempre será jogando na capital paraense. "O Palmeiras estava há 10 jogos invicto e a gente atropelou eles. O Palmeiras sempre montou um time forte, mas naquele jogo só tenho recordações muito boas. Mas o Remo é forte e sempre vai ser forte". O ídolo azulino lembrou ainda o "desespero" que o elenco teve com a demora dos torcedores para chegarem ao Estádio do Mangueirão. Aquele Remo x Palmeiras aconteceu no dia 26 de julho de 2003, tradicional mês das férias escolares onde as praias e balneários do interior do Pará costumam ficar lotadas. "Era um sábado à noite de julho, quase 10 horas (da manhã), e não tinha ninguém na cidade. Quando faltavam alguns minutos para começar o jogo, a gente ouviu o estádio ficando lotado. As pessoas voltaram das praias de Salinas e de outros lugares para ver o jogo", finalizou. Remo e Palmeiras voltam a jogar no domingo, 10, às 16h no Estádio do Mangueirão. Desta vez, o duelo será pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os paulistas lideram o torneio com 33 pontos enquanto os paraenses somam apenas 11 pontos ocupando a vice-lanterna. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo x Palmeiras: parcial é divulgada com provável recorde de público em 2026 Restam apenas ingressos para os setores de cadeira e arquibancada do Lado B. 08.05.26 18h28 Futebol Ídolo do Remo, Rogério Belém relembra último jogo com o Palmeiras: 'Marcou a gente' Em 2003, pela Série B do Brasileirão, o Leão venceu a equipe paulista no Estádio do Mangueirão. 08.05.26 18h17 Futebol Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória' Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time. 08.05.26 17h35 Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00