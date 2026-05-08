Ídolo do Remo, Rogério Belém relembra último jogo com o Palmeiras: 'Marcou a gente'

No domingo, 10, o Remo vai reencontrar o Palmeiras após 23 anos pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o confronto será pela primeira divisão do futebol nacional, diferente da última vez, em 2003, quando os clubes duelaram pela Série B do Brasileirão.

Aquela partida ficou marcada por uma virada do Remo em cima da equipe que viria a ser campeã da competição. Com o placar de 2 a 1, os azulinos venceram o Palmeiras no Estádio do Mangueirão.

E um dos personagens do confronto, o volante Rogério Belém relembrou como foram os 90 minutos contra o time paulista. Ex-jogador, ídolo do clube e atual treinador, Rogério destacou o fator local na montagem do elenco azulino para a disputa da temporada 2003.

"Aquele jogo marcou a gente. A base praticamente era daqui de Belém e tinha conexão com a torcida. Quando a gente entrava em campo era um prazer", disse o volante que era um dos principais jogadores do Remo na época.

Rogério Belém lembrou ainda o fato do Palmeiras estar invicto há 10 partidas antes do duelo com o Remo. Para ele, aquela partida ressaltou o quão forte o clube sempre será jogando na capital paraense.

"O Palmeiras estava há 10 jogos invicto e a gente atropelou eles. O Palmeiras sempre montou um time forte, mas naquele jogo só tenho recordações muito boas. Mas o Remo é forte e sempre vai ser forte".

O ídolo azulino lembrou ainda o "desespero" que o elenco teve com a demora dos torcedores para chegarem ao Estádio do Mangueirão. Aquele Remo x Palmeiras aconteceu no dia 26 de julho de 2003, tradicional mês das férias escolares onde as praias e balneários do interior do Pará costumam ficar lotadas.

"Era um sábado à noite de julho, quase 10 horas (da manhã), e não tinha ninguém na cidade. Quando faltavam alguns minutos para começar o jogo, a gente ouviu o estádio ficando lotado. As pessoas voltaram das praias de Salinas e de outros lugares para ver o jogo", finalizou.

Remo e Palmeiras voltam a jogar no domingo, 10, às 16h no Estádio do Mangueirão. Desta vez, o duelo será pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os paulistas lideram o torneio com 33 pontos enquanto os paraenses somam apenas 11 pontos ocupando a vice-lanterna.