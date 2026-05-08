Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade

Mais do que um bom estrategista, Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, vem demonstrando também ser um excelente gestor de grupo. Prova disso é que ele usou o próprio aniversário para aproximar ainda mais seus comandados.

O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira para festejar a data em um restaurante em Paris. No entanto, ele foi a grande ausência do encontro. O objetivo da "artimanha" foi reunir os atletas para que eles ficassem ainda mais relaxados e, assim, celebrar a vaga na final da Champions League após eliminar o forte Bayern de Munique.

De acordo com informações do jornal francês Le Parisien, o local escolhido foi um restaurante na elegante região do 16º arrondissement, próxima ao Arco do Triunfo. Nesta sexta-feira, o líder do PSG completa 56 anos e o aniversário foi um perfeito álibi do treinador para reunir os seus atletas.

A atitude potencializou a condição liderança do atual treinador. A publicação o coloca como grande responsável pelo momento da equipe de Paris e classifica como "carismático, incansável e gênio tático" no comando da equipe.

Ainda segundo o periódico, Luis Enrique "moldou o PSG à sua imagem e semelhança, levando-o à segunda final consecutiva de Champions League. Com menos estrelas, mas uma unidade coesa, o nativo de Gijón criou uma verdadeira máquina de guerra".

Neste domingo, a equipe de Paris pode garantir mais uma volta olímpica. Em caso de vitória sobre o Brest e um tropeço do Lens, que recebe o Nantes, o time do técnico Luis Enrique garante o título do Campeonato Francês com uma rodada de antecipação.