Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) Estadão Conteúdo 08.05.26 11h12 Mais do que um bom estrategista, Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, vem demonstrando também ser um excelente gestor de grupo. Prova disso é que ele usou o próprio aniversário para aproximar ainda mais seus comandados. O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira para festejar a data em um restaurante em Paris. No entanto, ele foi a grande ausência do encontro. O objetivo da "artimanha" foi reunir os atletas para que eles ficassem ainda mais relaxados e, assim, celebrar a vaga na final da Champions League após eliminar o forte Bayern de Munique. De acordo com informações do jornal francês Le Parisien, o local escolhido foi um restaurante na elegante região do 16º arrondissement, próxima ao Arco do Triunfo. Nesta sexta-feira, o líder do PSG completa 56 anos e o aniversário foi um perfeito álibi do treinador para reunir os seus atletas. A atitude potencializou a condição liderança do atual treinador. A publicação o coloca como grande responsável pelo momento da equipe de Paris e classifica como "carismático, incansável e gênio tático" no comando da equipe. Ainda segundo o periódico, Luis Enrique "moldou o PSG à sua imagem e semelhança, levando-o à segunda final consecutiva de Champions League. Com menos estrelas, mas uma unidade coesa, o nativo de Gijón criou uma verdadeira máquina de guerra". Neste domingo, a equipe de Paris pode garantir mais uma volta olímpica. Em caso de vitória sobre o Brest e um tropeço do Lens, que recebe o Nantes, o time do técnico Luis Enrique garante o título do Campeonato Francês com uma rodada de antecipação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Luis Enrique elenco jantar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 Futebol Papão, assertivo e empolgante 08.05.26 10h59 FUTEBOL Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 07.05.26 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 NBA Thunder arranca vitória no fim e se distancia dos Lakers nos playoffs; Pistons vencem Cavaliers OKC e Detroit fizeram 2-0 nas respectivas séries 08.05.26 8h52 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12