Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 Caio Maia 08.05.26 15h35 Paysandu tem o melhor início de Série C em 16 anos. (Cristino Martins / O Liberal) Embalado pela vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu alcançou em 2026 seu melhor início de campanha na competição em 16 anos. Levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal aponta que o Papão repetiu um desempenho que não acontecia desde 2010, superando inclusive temporadas recentes em que conquistou o acesso à Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu VEJA MAIS Segurança do Paysandu morre em acidente de trânsito durante retorno para Belém Clube divulgou nota de pesar pelo falecimento de Robson Edilson, que trabalhou com a equipe de segurança na última rodada Ítalo vive melhor fase no Paysandu e já ameaça recorde pessoal de gols Camisa 9 chegou a 11 gols na temporada e pode superar a marca mais artilheira da carreira nas próximas partidas do Papão Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol Até o fechamento do levantamento, o Bicola somava 11 pontos em cinco partidas, com três vitórias e dois empates. O aproveitamento de 73% colocou a equipe entre os primeiros colocados da Terceirona e reforçou o bom momento vivido pelo clube neste início de campeonato. Nem mesmo em campanhas que terminaram com o retorno à Série B o Paysandu havia conseguido uma largada tão consistente. Nas últimas participações do Papão na Série C, o melhor desempenho até então havia sido em 2022, quando a equipe somou nove pontos nas cinco primeiras rodadas. Confira o desempenho do Paysandu após cinco jogos na Série C: 2026: 11 pontos 2023: 6 pontos 2022: 9 pontos 2021: 8 pontos 2020: 4 pontos 2019: 7 pontos 2014: 8 pontos 2012: 8 pontos 2011: 8 pontos 2010: 11 pontos A última vez que o Paysandu havia atingido os 11 pontos nas rodadas iniciais foi justamente em 2010. Naquela temporada, a Série C tinha formato diferente, com 20 equipes divididas em quatro grupos de cinco clubes. Os dois melhores de cada chave avançavam ao mata-mata. O Papão dividia grupo com Águia de Marabá, Fortaleza, Rio Branco-AC e São Raimundo. Após a boa arrancada, terminou a primeira fase na liderança da chave, com 14 pontos. Apesar da campanha consistente, acabou eliminado pelo Salgueiro-PE no mata-mata, em confronto que ficou marcado entre os torcedores como o “Salgueiraço”. Na atual edição da Série C, o Paysandu construiu a campanha histórica com vitórias sobre Volta Redonda-RJ, Itabaiana-SE e Botafogo-PB, além de empates diante de Barra-SC e Brusque. Toda a trajetória do Papão na Série C terá cobertura completa do Oliberal.com e da Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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