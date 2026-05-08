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Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento

Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010

Caio Maia
fonte

Paysandu tem o melhor início de Série C em 16 anos. (Cristino Martins / O Liberal)

Embalado pela vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu alcançou em 2026 seu melhor início de campanha na competição em 16 anos. Levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal aponta que o Papão repetiu um desempenho que não acontecia desde 2010, superando inclusive temporadas recentes em que conquistou o acesso à Série B.

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Até o fechamento do levantamento, o Bicola somava 11 pontos em cinco partidas, com três vitórias e dois empates. O aproveitamento de 73% colocou a equipe entre os primeiros colocados da Terceirona e reforçou o bom momento vivido pelo clube neste início de campeonato.

Nem mesmo em campanhas que terminaram com o retorno à Série B o Paysandu havia conseguido uma largada tão consistente. Nas últimas participações do Papão na Série C, o melhor desempenho até então havia sido em 2022, quando a equipe somou nove pontos nas cinco primeiras rodadas.

Confira o desempenho do Paysandu após cinco jogos na Série C:

  • 2026: 11 pontos
  • 2023: 6 pontos
  • 2022: 9 pontos
  • 2021: 8 pontos
  • 2020: 4 pontos
  • 2019: 7 pontos
  • 2014: 8 pontos
  • 2012: 8 pontos
  • 2011: 8 pontos
  • 2010: 11 pontos

A última vez que o Paysandu havia atingido os 11 pontos nas rodadas iniciais foi justamente em 2010. Naquela temporada, a Série C tinha formato diferente, com 20 equipes divididas em quatro grupos de cinco clubes. Os dois melhores de cada chave avançavam ao mata-mata.

O Papão dividia grupo com Águia de Marabá, Fortaleza, Rio Branco-AC e São Raimundo. Após a boa arrancada, terminou a primeira fase na liderança da chave, com 14 pontos. Apesar da campanha consistente, acabou eliminado pelo Salgueiro-PE no mata-mata, em confronto que ficou marcado entre os torcedores como o “Salgueiraço”.

Na atual edição da Série C, o Paysandu construiu a campanha histórica com vitórias sobre Volta Redonda-RJ, Itabaiana-SE e Botafogo-PB, além de empates diante de Barra-SC e Brusque. Toda a trajetória do Papão na Série C terá cobertura completa do Oliberal.com e da Rádio Liberal.

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