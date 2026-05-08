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Messi banca Neymar na Copa e ranqueia times favoritos ao título com Brasil acima da Argentina

O argentino ainda ressaltou que grandes jogadores precisam estar presentes em uma competição do porte da Copa

Estadão Conteúdo
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Messi e Neymar jogaram juntos no PSG e no Barcelona (Bertrand GUAY / AFP)

Lionel Messi saiu em defesa de Neymar ao comentar a possibilidade de o atacante disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornalista Pollo Alvarez, o camisa 10 do Inter Miami afirmou que deseja ver o brasileiro no torneio e destacou a importância do amigo para o futebol mundial.

"Se Neymar tem que ir para a Copa do Mundo? Eu não consigo ser muito objetivo porque ele é meu amigo. Obviamente eu adoraria que ele fosse, que coisas boas acontecessem com ele porque ele merece", declarou Messi.

O argentino ainda ressaltou que grandes jogadores precisam estar presentes em uma competição do porte da Copa. "Em Copas do Mundo, sempre queremos que os melhores estejam lá. E o Ney, enquanto estiver jogando, sempre será um deles", completou.

MESSI COLOCA BRASIL ENTRE OS FAVORITOS

Além de comentar a situação de Neymar, Messi falou sobre as seleções que considera mais fortes na corrida pelo título mundial. Segundo o craque argentino, a atual campeã do mundo não chega como principal favorita para o próximo torneio.

"Temos que reconhecer que existem outros favoritos à nossa frente que estão em melhor forma. A França ainda é muito forte, com um grande número de jogadores de alto nível", afirmou.

Na análise do camisa 10, a seleção brasileira aparece entre as equipes com maior potencial para conquistar a Copa, ao lado da França, da Espanha e outras seleções tradicionais como Alemanha, Inglaterra e Portugal.

"O Brasil, embora há um tempinho não esteja em seu melhor momento, acho que sempre é o candidato e tem os jogadores para poder brigar em todas as competições oficiais. Além disso, Alemanha, Inglaterra, grandes potências, não? Portugal acho que tem uma seleção muito competitiva e muito boa também. Depois sempre aparece alguma surpresa", disse.

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