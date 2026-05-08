Messi banca Neymar na Copa e ranqueia times favoritos ao título com Brasil acima da Argentina O argentino ainda ressaltou que grandes jogadores precisam estar presentes em uma competição do porte da Copa Estadão Conteúdo 08.05.26 14h02 Messi e Neymar jogaram juntos no PSG e no Barcelona (Bertrand GUAY / AFP) Lionel Messi saiu em defesa de Neymar ao comentar a possibilidade de o atacante disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornalista Pollo Alvarez, o camisa 10 do Inter Miami afirmou que deseja ver o brasileiro no torneio e destacou a importância do amigo para o futebol mundial. "Se Neymar tem que ir para a Copa do Mundo? Eu não consigo ser muito objetivo porque ele é meu amigo. Obviamente eu adoraria que ele fosse, que coisas boas acontecessem com ele porque ele merece", declarou Messi. O argentino ainda ressaltou que grandes jogadores precisam estar presentes em uma competição do porte da Copa. "Em Copas do Mundo, sempre queremos que os melhores estejam lá. E o Ney, enquanto estiver jogando, sempre será um deles", completou. MESSI COLOCA BRASIL ENTRE OS FAVORITOS Além de comentar a situação de Neymar, Messi falou sobre as seleções que considera mais fortes na corrida pelo título mundial. Segundo o craque argentino, a atual campeã do mundo não chega como principal favorita para o próximo torneio. "Temos que reconhecer que existem outros favoritos à nossa frente que estão em melhor forma. A França ainda é muito forte, com um grande número de jogadores de alto nível", afirmou. Na análise do camisa 10, a seleção brasileira aparece entre as equipes com maior potencial para conquistar a Copa, ao lado da França, da Espanha e outras seleções tradicionais como Alemanha, Inglaterra e Portugal. "O Brasil, embora há um tempinho não esteja em seu melhor momento, acho que sempre é o candidato e tem os jogadores para poder brigar em todas as competições oficiais. Além disso, Alemanha, Inglaterra, grandes potências, não? Portugal acho que tem uma seleção muito competitiva e muito boa também. Depois sempre aparece alguma surpresa", disse. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Messi Neymar Copa Brasil Argentina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 Futebol Papão, assertivo e empolgante 08.05.26 10h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 amigo Messi banca Neymar na Copa e ranqueia times favoritos ao título com Brasil acima da Argentina O argentino ainda ressaltou que grandes jogadores precisam estar presentes em uma competição do porte da Copa 08.05.26 14h02