Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026

A Corrida do Sal está de volta ao calendário de competições esportivas do Pará e traz aos participantes um desafio: o relevo. Disputada em Salinópolis, a prova conta com trechos de subidas íngremes, que podem surpreender quem não estiver com a preparação em dia.

Quem comentou sobre o assunto foi o maratonista Kenny Rodrigues. Ele, que disputou a Maratona de Boston, nos Estados Unidos, neste ano e possui uma assessoria de corredores, deu dicas de como os participantes da Corrida do Sal podem se prevenir do relevo acidentado de Salinópolis.

"Tem que treinar buscando a altimetria (desníveis em relação à superfície plana). Muita gente pensa que é só importante treinar as subidas, mas as descidas também são desafios. Além disso, é fundamental que os treinos ocorram mais tarde, para que o atleta possa se acostumar com o sol forte de Salinópolis. Julho é um mês quente aqui no Pará, então é necessário que o treino 'simule' as condições da prova, sempre com a hidratação correta".

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato.