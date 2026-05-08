Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. O Liberal 08.05.26 12h22 Corrida do Sal exige prepração diferente dos atletas. (Igor Mota / O Liberal) A Corrida do Sal está de volta ao calendário de competições esportivas do Pará e traz aos participantes um desafio: o relevo. Disputada em Salinópolis, a prova conta com trechos de subidas íngremes, que podem surpreender quem não estiver com a preparação em dia. Quem comentou sobre o assunto foi o maratonista Kenny Rodrigues. Ele, que disputou a Maratona de Boston, nos Estados Unidos, neste ano e possui uma assessoria de corredores, deu dicas de como os participantes da Corrida do Sal podem se prevenir do relevo acidentado de Salinópolis. "Tem que treinar buscando a altimetria (desníveis em relação à superfície plana). Muita gente pensa que é só importante treinar as subidas, mas as descidas também são desafios. Além disso, é fundamental que os treinos ocorram mais tarde, para que o atleta possa se acostumar com o sol forte de Salinópolis. Julho é um mês quente aqui no Pará, então é necessário que o treino 'simule' as condições da prova, sempre com a hidratação correta". A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes corrida do sal mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 MMA Sport Club Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61 05.05.26 10h58 mais esportes Paraense Larissa Pacheco vence por nocaute na estreia no Karate Combat Lutadora dominou o combate e superou com facilidade a polonesa Julia Stasiuk 04.05.26 11h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 NBA Thunder arranca vitória no fim e se distancia dos Lakers nos playoffs; Pistons vencem Cavaliers OKC e Detroit fizeram 2-0 nas respectivas séries 08.05.26 8h52 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12