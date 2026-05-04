Paraense Larissa Pacheco vence por nocaute na estreia no Karate Combat Lutadora dominou o combate e superou com facilidade a polonesa Julia Stasiuk O Liberal 04.05.26 11h10 Paraense dominou na estreia (Reprodução / Instagram) A paraense Larissa Pacheco estreou no Karate Combat com uma vitória maiúscula. No último sábado (2), em Miami, nos Estados Unidos, a lutadora venceu, ainda no primeiro round, a polonesa Julia Stasiuk por nocaute. Esta é a primeira luta oficial da paraense desde outubro de 2024, quando encarou Cris Cyborg em uma superluta na PFL (Professional Fighters League). Na ocasião, a lutadora perdeu por decisão. Assim, o triunfo sobre a polonesa é o primeiro em dois anos, já que a última vitória no MMA profissional foi em novembro de 2023, quando venceu Marina Spivac e conquistou o bicampeonato da PFL. A luta De volta à categoria dos galos (até 61 kg) e à ativa, Larissa dominou o combate do início ao fim. A paraense manteve o controle da luta com golpes duros, que fizeram a adversária sentir. No momento do nocaute, Stasiuk virou de costas após uma sequência de socos, e Pacheco aproveitou para aplicar uma cotovelada, que levou a rival ao chão do pit, e finalizou com mais golpes. VEJA MAIS Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 Do interior do Pará ao radar do UFC: Romero Reis nocauteia rival e desperta interesse de Dana White Criado em Santa Luzia, lutador que começou “tirando a ressaca” embala seis vitórias seguidas e pode ser o próximo paraense na elite mundial Carreira Natural de Marituba, Região Metropolitana de Belém, Larissa tem 31 anos e ganhou destaque na PFL. A lutadora tem dois títulos da organização, sendo um no peso-leve (até 70,3 kg) e outro no peso-pena (até 65,8 kg), e é reconhecida por ser a única atleta a ter vencido a atual campeã do UFC, Kayla Harrison. Ao todo, a paraense tem um cartel de MMA com 23 vitórias e cinco derrotas. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A passagem pelo Karate Combat pode preceder um retorno ao UFC, já que a paraense manifestou o desejo de voltar a lutar na organização em que atuou nos anos de 2014 e 2015. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mma karate combat COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Sport Club Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61 05.05.26 10h58 mais esportes Paraense Larissa Pacheco vence por nocaute na estreia no Karate Combat Lutadora dominou o combate e superou com facilidade a polonesa Julia Stasiuk 04.05.26 11h10 MAIS ESPORTES Corrida do Sal 2026: competição movimenta o turismo e a economia de Salinópolis Competição retorna ao calendário de esportes do Estado 04.05.26 8h00 MAIS ESPORTES Projeto de ginástica da Uepa ganha novos equipamentos em Belém; saiba detalhes Centro de treinamento atende cerca de 200 meninas e amplia estrutura para base e alto rendimento 03.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58