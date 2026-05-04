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Paraense Larissa Pacheco vence por nocaute na estreia no Karate Combat

Lutadora dominou o combate e superou com facilidade a polonesa Julia Stasiuk

O Liberal
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Paraense dominou na estreia (Reprodução / Instagram)

A paraense Larissa Pacheco estreou no Karate Combat com uma vitória maiúscula. No último sábado (2), em Miami, nos Estados Unidos, a lutadora venceu, ainda no primeiro round, a polonesa Julia Stasiuk por nocaute.

Esta é a primeira luta oficial da paraense desde outubro de 2024, quando encarou Cris Cyborg em uma superluta na PFL (Professional Fighters League). Na ocasião, a lutadora perdeu por decisão. Assim, o triunfo sobre a polonesa é o primeiro em dois anos, já que a última vitória no MMA profissional foi em novembro de 2023, quando venceu Marina Spivac e conquistou o bicampeonato da PFL.

A luta

De volta à categoria dos galos (até 61 kg) e à ativa, Larissa dominou o combate do início ao fim. A paraense manteve o controle da luta com golpes duros, que fizeram a adversária sentir. No momento do nocaute, Stasiuk virou de costas após uma sequência de socos, e Pacheco aproveitou para aplicar uma cotovelada, que levou a rival ao chão do pit, e finalizou com mais golpes.

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Carreira

Natural de Marituba, Região Metropolitana de Belém, Larissa tem 31 anos e ganhou destaque na PFL. A lutadora tem dois títulos da organização, sendo um no peso-leve (até 70,3 kg) e outro no peso-pena (até 65,8 kg), e é reconhecida por ser a única atleta a ter vencido a atual campeã do UFC, Kayla Harrison. Ao todo, a paraense tem um cartel de MMA com 23 vitórias e cinco derrotas.

A passagem pelo Karate Combat pode preceder um retorno ao UFC, já que a paraense manifestou o desejo de voltar a lutar na organização em que atuou nos anos de 2014 e 2015.

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