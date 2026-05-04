O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Corrida do Sal 2026: competição movimenta o turismo e a economia de Salinópolis

Competição retorna ao calendário de esportes do Estado

O Liberal
fonte

Anatolio Thiers comentou sobre o planejamento da Corrida do Sal (Thiago Gomes / O Liberal)

O circuito paraense de corrida de rua voltou a ter no calendário a Corrida do Sal, que retorna após seis anos. O evento será mais uma vez em Salinópolis (PA), templo do verão do Estado. Para Anatolio Thiers, a corrida ajuda a movimentar a economia da cidade e também o turismo.

Em conversa com o núcleo de esportes de O Liberal, Anatolio Thiers comentou sobre a forma como a Corrida do Sol mobiliza pessoas e ajuda a movimentar na economia de Salinas. O coordenador explicou características dos corredores, principalmente em competições longe da capital.

Turismo

“Teremos 3 mil corredores. O corredor não vai só, ele leva um parceiro, um pai, um amigo e isso vai fomentar muito o turismo na região, por ser o último final de semana sm Salinas, com certeza esse evento vai deixar a cidade bem lotada”, disse, Anatolio Thiers.

 A Corrida do Sal está marcada para ocorrer na cidade de Salinópolis (PA), no dia 25 de julho. O evento contará com dois percursos, um de 3 km e outro de 7 km. As inscrições estão no segundo lote e podem ser feitas no site oficial do evento.

