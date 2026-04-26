Corrida do Sal esgota primeiro lote e abre nova fase de inscrições na quarta (29) Prova marcada para julho, em Salinópolis, retorna após sete anos com expectativa de recorde de participantes O Liberal 26.04.26 9h00 A última edição da Corrida do Sal ocorreu em 2019, reunindo mais de 1.500 atletas (Foto: Igor Mota/Arquivo O Liberal) Após esgotar rapidamente o primeiro lote de inscrições, a tradicional Corrida do Sal inicia uma nova etapa de vendas na próxima quarta-feira (29). O segundo lote será disponibilizado ao valor de R$ 119, e os interessados devem garantir a vaga por meio de cadastro e pagamento no site www.centraldacorrida.com.br. A procura surpreendeu a organização. De acordo com o coordenador da prova, Anatolio Thiers, a alta demanda já indica o sucesso do retorno do evento ao calendário esportivo paraense. “Estamos muito surpresos com a adesão à Corrida do Sal. O primeiro lote, que costuma durar cerca de um mês, esgotou em apenas uma semana. Essa corrida vai ser diferenciada, pois vai reunir turistas de todo o Brasil. Com certeza veremos corredores de vários lugares do país”, afirmou. A 17ª edição da Corrida do Sal será realizada no dia 25 de julho, em Salinópolis, no nordeste do estado. Após sete anos de hiato — a última edição ocorreu em 2019, reunindo mais de 1.500 atletas —, a expectativa agora é dobrar esse número e alcançar cerca de 3 mil participantes. Com percursos de 3 e 7 quilômetros, a prova terá como cenário a orla da cidade, um dos principais pontos turísticos do município. O trajeto inclui a região do Maçarico, que passou recentemente por obras de revitalização, ampliando a estrutura e o acesso à praia. Segundo a organização, a proposta é unir esporte e turismo em uma experiência diferenciada. A corrida será realizada ao amanhecer, proporcionando aos participantes uma vista privilegiada do Oceano Atlântico durante o percurso. A retomada do evento atende a uma demanda antiga da comunidade de corredores e reforça o crescimento da modalidade no estado. A organização também promete novidades na estrutura e melhorias na experiência dos participantes, com o objetivo de consolidar ainda mais a Corrida do Sal no calendário esportivo paraense nos próximos anos. A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave corrida do sal salinópolis esporte novo lote COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 DESFALQUE Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados 30.04.26 8h32 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34