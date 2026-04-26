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Corrida do Sal esgota primeiro lote e abre nova fase de inscrições na quarta (29)

Prova marcada para julho, em Salinópolis, retorna após sete anos com expectativa de recorde de participantes

O Liberal
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A última edição da Corrida do Sal ocorreu em 2019, reunindo mais de 1.500 atletas (Foto: Igor Mota/Arquivo O Liberal)

Após esgotar rapidamente o primeiro lote de inscrições, a tradicional Corrida do Sal inicia uma nova etapa de vendas na próxima quarta-feira (29). O segundo lote será disponibilizado ao valor de R$ 119, e os interessados devem garantir a vaga por meio de cadastro e pagamento no site www.centraldacorrida.com.br.

A procura surpreendeu a organização. De acordo com o coordenador da prova, Anatolio Thiers, a alta demanda já indica o sucesso do retorno do evento ao calendário esportivo paraense.

“Estamos muito surpresos com a adesão à Corrida do Sal. O primeiro lote, que costuma durar cerca de um mês, esgotou em apenas uma semana. Essa corrida vai ser diferenciada, pois vai reunir turistas de todo o Brasil. Com certeza veremos corredores de vários lugares do país”, afirmou.

A 17ª edição da Corrida do Sal será realizada no dia 25 de julho, em Salinópolis, no nordeste do estado. Após sete anos de hiato — a última edição ocorreu em 2019, reunindo mais de 1.500 atletas —, a expectativa agora é dobrar esse número e alcançar cerca de 3 mil participantes.

Com percursos de 3 e 7 quilômetros, a prova terá como cenário a orla da cidade, um dos principais pontos turísticos do município. O trajeto inclui a região do Maçarico, que passou recentemente por obras de revitalização, ampliando a estrutura e o acesso à praia.

Segundo a organização, a proposta é unir esporte e turismo em uma experiência diferenciada. A corrida será realizada ao amanhecer, proporcionando aos participantes uma vista privilegiada do Oceano Atlântico durante o percurso.

A retomada do evento atende a uma demanda antiga da comunidade de corredores e reforça o crescimento da modalidade no estado. A organização também promete novidades na estrutura e melhorias na experiência dos participantes, com o objetivo de consolidar ainda mais a Corrida do Sal no calendário esportivo paraense nos próximos anos.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato.

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