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Inscrições para a Corrida do Círio 2026 estão abertas; saiba como se inscrever

Tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro.

Caio Maia
fonte

Corrida do Círio 2025 tem inscrições abertas. (Igor Mota)

As inscrições para a 41ª edição da Corrida do Círio 2026 já estão abertas. A tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro e marca também a comemoração dos 50 anos da TV Liberal.

A prova de 5 km ocorre no sábado (17), enquanto a de 10 km será no domingo (18), com transmissão ao vivo da TV Liberal. A largada e a chegada seguem no Portal da Amazônia. Os interessados podem se inscrever pelo site até o dia 14 de outubro, ou enquanto houver vagas disponíveis. O pagamento pode ser feito via PIX ou cartão de crédito.

Valores e lotes de inscrição da Corrida do Círio

Os preços variam conforme o lote disponível no momento da inscrição:

  • Primeiro lote: R$ 99
  • Segundo lote: R$ 109
  • Terceiro lote: R$ 129

Novidades da edição 2026 da Corrida do Círio

Entre as mudanças anunciadas para este ano estão novas regras de idade mínima para participação nas provas. Para o percurso de 5 km, será necessário ter 16 anos completos até 31 de dezembro de 2026. Já para a prova de 10 km, incluindo categorias especiais, fantasia, pelotão de elite e o desafio 5K + 10K, a idade mínima será de 18 anos completos até a mesma data. Outra novidade é a nova identidade visual da corrida, desenvolvida pelo assistente de arte Felipe Kinoshita, que atualiza a marca mantendo a ligação com a história do evento.

Categorias da Corrida do Círio 2026

A competição mantém categorias. Confira:

10 km

  • Categoria fantasia (misto)
  • Pelotão de elite (masculino e feminino)
  • Faixas etárias: 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 70+
  • Categorias especiais:
    • Cadeirante autônomo (masculino e feminino)
    • Cadeirante conduzido (misto)
    • Pessoa com deficiência visual (masculino e feminino)
    • Pessoa com deficiência física/intelectual (misto)

5 km

  • Faixas etárias: 16 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 70+
  • Academias, equipes e assessorias

Retirada dos kits e camisas oficiais

A entrega dos kits será realizada nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2026, em local e horários que ainda serão divulgados pela organização. A retirada deverá ser feita pelo próprio atleta inscrito.

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