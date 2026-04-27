Inscrições para a Corrida do Círio 2026 estão abertas; saiba como se inscrever Tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro. Caio Maia 27.04.26 14h45 Corrida do Círio 2025 tem inscrições abertas. (Igor Mota) As inscrições para a 41ª edição da Corrida do Círio 2026 já estão abertas. A tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro e marca também a comemoração dos 50 anos da TV Liberal. A prova de 5 km ocorre no sábado (17), enquanto a de 10 km será no domingo (18), com transmissão ao vivo da TV Liberal. A largada e a chegada seguem no Portal da Amazônia. Os interessados podem se inscrever pelo site até o dia 14 de outubro, ou enquanto houver vagas disponíveis. O pagamento pode ser feito via PIX ou cartão de crédito. Valores e lotes de inscrição da Corrida do Círio Os preços variam conforme o lote disponível no momento da inscrição: Primeiro lote: R$ 99 Segundo lote: R$ 109 Terceiro lote: R$ 129 Novidades da edição 2026 da Corrida do Círio Entre as mudanças anunciadas para este ano estão novas regras de idade mínima para participação nas provas. Para o percurso de 5 km, será necessário ter 16 anos completos até 31 de dezembro de 2026. Já para a prova de 10 km, incluindo categorias especiais, fantasia, pelotão de elite e o desafio 5K + 10K, a idade mínima será de 18 anos completos até a mesma data. Outra novidade é a nova identidade visual da corrida, desenvolvida pelo assistente de arte Felipe Kinoshita, que atualiza a marca mantendo a ligação com a história do evento. Categorias da Corrida do Círio 2026 A competição mantém categorias. Confira: 10 km Categoria fantasia (misto) Pelotão de elite (masculino e feminino) Faixas etárias: 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 70+ Categorias especiais: Cadeirante autônomo (masculino e feminino) Cadeirante conduzido (misto) Pessoa com deficiência visual (masculino e feminino) Pessoa com deficiência física/intelectual (misto) 5 km Faixas etárias: 16 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 70+ Academias, equipes e assessorias Retirada dos kits e camisas oficiais A entrega dos kits será realizada nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2026, em local e horários que ainda serão divulgados pela organização. A retirada deverá ser feita pelo próprio atleta inscrito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes corrida do círio 2026 inscrições corrida do círio 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais Esportes Inscrições para a Corrida do Círio 2026 estão abertas; saiba como se inscrever Tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro. 27.04.26 14h45 mais esportes Com mudança no regulamento, Campeonato Paraense de Kart começa e piloto busca tetracampeonato Mauro Folha possui três títulos na disputa regional pela categoria Sênior e agora busca taça na Graduados 27.04.26 13h10 esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 mais esportes ATAM representa as artes marciais do Pará no Fórum de Formação de Atletas do CBC Associação Teixeira de Artes Marciais, de Murinin, distrito de Benevides, representa o Pará em evento do Comitê Brasileiro de Clubes 23.04.26 10h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31