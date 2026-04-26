Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável'

O Clube do Remo tomou conhecimento e se manifestou sobre a polêmica envolvendo o zagueiro Tassano, em que o jogador faz gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários. A situação foi divulgada por meio de vídeos nas redes sociais, após a partida contra o Cruzeiro, no último sábado (25), válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, no Banpará Baenão.

A atitude do atleta é classificada como "grave e lamentável" pela instituição.

"A conduta apresentada é considerada grave, lamentável e absolutamente incompatível com os valores e princípios defendidos pela instituição, sobretudo por desrespeitar aquele que é o maior patrimônio do Clube, a sua torcida.", informou o clube azulino em nota.

Jogador pede desculpas

Na manhã deste domingo (26), o jogador usou as redes sociais para pedir desculpas pela situação. Segundo Tassano, o episódio era específico para uma pessoa que estava no Estádio Evandro Almeida.

"Quero pedir sinceras desculpas à torcida do Clube do Remo pela minha reação que não estava à altura do que este clube representa. Independentemente do contexto, reconheço que errei.

A minha atitude foi direcionada a uma situação específica, a uma pessoa em particular, mas isso não justifica a forma como reagi.", disse o atleta.

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Medidas do Clube do Remo

A diretoria informou que adotará medidas internas cabíveis em relação ao caso. Tais providências serão formalmente comunicadas.