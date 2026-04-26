Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários Redação O Liberal 26.04.26 13h24 O Clube do Remo tomou conhecimento e se manifestou sobre a polêmica envolvendo o zagueiro Tassano, em que o jogador faz gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários. A situação foi divulgada por meio de vídeos nas redes sociais, após a partida contra o Cruzeiro, no último sábado (25), válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, no Banpará Baenão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A atitude do atleta é classificada como "grave e lamentável" pela instituição. "A conduta apresentada é considerada grave, lamentável e absolutamente incompatível com os valores e princípios defendidos pela instituição, sobretudo por desrespeitar aquele que é o maior patrimônio do Clube, a sua torcida.", informou o clube azulino em nota. Jogador pede desculpas Na manhã deste domingo (26), o jogador usou as redes sociais para pedir desculpas pela situação. Segundo Tassano, o episódio era específico para uma pessoa que estava no Estádio Evandro Almeida. "Quero pedir sinceras desculpas à torcida do Clube do Remo pela minha reação que não estava à altura do que este clube representa. Independentemente do contexto, reconheço que errei. A minha atitude foi direcionada a uma situação específica, a uma pessoa em particular, mas isso não justifica a forma como reagi.", disse o atleta. VEJA MAIS Cruzeiro engata 3ª vitória seguida, quebra tabu contra o Remo e se afasta do Z4 do Brasileiro Na próxima rodada da Série A, o Cruzeiro disputa o clássico contra o Atlético-MG, enquanto o Remo visita o Botafogo, no Rio de Janeiro. Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe Medidas do Clube do Remo A diretoria informou que adotará medidas internas cabíveis em relação ao caso. Tais providências serão formalmente comunicadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo zagueiro tassano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Futebol Remo perde mais uma em casa e pode descer à lanterna da Série A Um ponto da Chapecoense e os azulinos seguram a temida lanterna do Brasileirão 25.04.26 18h15 BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08