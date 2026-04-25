Cruzeiro engata 3ª vitória seguida, quebra tabu contra o Remo e se afasta do Z4 do Brasileiro

O Cruzeiro vai embalando no Campeonato Brasileiro. Com pouco mais de um mês de trabalho de Artur Jorge, o time vai entendendo a filosofia do novo treinador e conquistou a terceira vitória seguida, a primeira como visitante, neste sábado, ao derrotar o Remo, por 1 a 0, no estádio Baenão, em Belém (PA), em um dos duelos que abriram a 13ª rodada.

Além disso, a vitória pôs fim a um tabu histórico do time mineiro de nunca ter vencido o Remo atuando em Belém. Até o momento, foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates. Ou seja, nunca saiu da capital paraense com os três pontos.

Com um clima quente e um campo pesado, o Cruzeiro teve inteligência para ir alternando dentro da partida. Sem Matheus Pereira, suspenso, concentrou suas jogadas pelos lados do campo e quando subiu o tom, marcou o gol da vitória, em jogada individual de Arroyo, ainda na primeira etapa.

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Com o resultado, o Cruzeiro saltou na tabela, subindo momentaneamente para o 12º lugar, com 16 pontos e abrindo distância da zona de rebaixamento. Já o Remo segue na zona vermelha, em penúltimo lugar, com oito, podendo cair para a lanterna ao fim da rodada.

O duelo começou com muita disputa por espaço e faltas que picotava as jogadas. O Cruzeiro, como um bom mineiro, buscou costurar suas jogadas pelas beiradas, mas pecava na hora dos cruzamentos, com a marcação encaixada do Remo, que, mesmo atuando em casa, não propunha o jogo e ficava pouco com a bola. Quando conseguiu equilibrar na posse, até chegou a balançar as redes, com Jajá, mas o árbitro já havia anotado falta de Pikachu no goleiro Matheus Cunha.

Quando o adversário abriu espaço, o Cruzeiro aproveitou para abrir o placar. No contra-ataque, Arroyo avançou pelo lado esquerdo, fintou a marcação e bateu forte, cruzado, para marcar um belo gol. Nos acréscimos, o Remo até ensaiou uma reação, mas o cabeceio de Poveda passou sob o gol.

O segundo tempo voltou mais aberto, com os dois times propondo o jogo. Atrás do marcador, o Remo forçava as jogadas e, de certa forma, de modo desorganizado, acelerando demais e desperdiçando lances promissores. O Cruzeiro, por sua vez, era mais cauteloso, sem Matheus Pereira, seguiu concentrando suas jogadas pelos lados do campo.

Entretanto levava mais perigo quando costurava pelo meio e levava perigo ao gol de Marcelo Rangel, com finalizações à média e longa distância. Com o fim se aproximando, o Remo foi para o tudo ou nada, pressionou a saída de bola e viu João Pedro, na pequena área, perder o gol. Na reta final, o time mineiro teve a maturidade necessária para ditar o ritmo e administrou o resultado até o fim.

O Cruzeiro agora vira a chave para a Libertadores, onde tem pela frente o Boca Juniors-ARG, na terça-feira, às 21h30, no Mineirão. Já o Remo atua na quarta-feira, às 19h, contra o Galvez-AC, pela Copa Verde.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 CRUZEIRO

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison (Picco), Zé Ricardo (Jáderson), Patrick e Yago Pikachu (Diego Hernández); Jajá (João Pedro) e Gabriel Poveda (Alef Manga). Técnico: Léo Condé.

CRUZEIRO - Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Christian (Matheus Henrique); Bruno Rodrigues (Chico da Costa), Kaio Jorge (Wanderson) e Arroyo (Sinisterra). Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Arroyo, aos 33 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Zé Ricardo, Matheus Cunha, Kauã Moraes e Arroyo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Baenão, em Belém (PA).