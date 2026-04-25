Remo perde mais uma em casa e pode descer à lanterna da Série A Um ponto da Chapecoense e os azulinos seguram a temida lanterna do Brasileirão O Liberal 25.04.26 18h15 Remo e Cruzeiro duelam na noite deste sábado, no Baenão. (Cristino Martins / O Liberal) O Remo perdeu a segunda partida em casa, desta vez para o Cruzeiro. O placar de 1 a 0, pela 13ª rodada da Série A construído após o gol de Arroyo, deixou o time azulino na vice-lanterna, com oito pontos, podendo descer até a 20ª posição ao final da rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O primeiro tempo entre Remo e Cruzeiro foi marcado por equilíbrio. Nos minutos iniciais, as equipes trocaram passes sem conseguir avançar com clareza, em meio a um alto número de faltas. Em uma dessas bolas paradas, Yago Pikachu levou perigo ao gol adversário, enquanto o Cruzeiro respondeu cedo, exigindo boa defesa do goleiro azulino. Com o passar do tempo, o Remo passou a adotar uma postura mais agressiva. Diante disso, o time mineiro buscou alternativas pelas laterais, especialmente com Kauã, que virou peça central nos ataques. Já o Leão Azul variava mais suas investidas ofensivas e, até a metade da etapa, acumulava maior número de finalizações. Por volta dos 30 minutos, o Remo chegou a balançar as redes após um bate-rebate na área, com Jajá aproveitando a sobra. No entanto, o lance foi invalidado por falta de ataque, frustrando a equipe paraense no que parecia ser a abertura do placar. A torcida azulina fez grande festa no Baenão. (Cristino Martins / O Liberal) Pouco depois, o castigo veio. Explorando justamente o lado esquerdo, o Cruzeiro encaixou um ataque eficiente: Arroyo avançou com liberdade, invadiu a área e finalizou em diagonal, sem chances para o goleiro, colocando os visitantes em vantagem. Mesmo após sofrer o gol, o Remo não se abalou e seguiu atrás da reação, apostando em transições rápidas. Mas a dificuldade para conectar defesa e ataque, manteve o time distante do gol adversário. Nos minutos finais, a equipe azulina ainda tentou pressionar, enquanto o Cruzeiro administrou o resultado até o intervalo. 2º Tempo Os times voltaram sem mudanças, assim como a postura azulina, que pouco fez após o apito inicial para mais 45 minutos. Por volta dos 10, Maik avançou pela esquerda, cruzou na área, mas o ataque não alcançou e a bola passou direto pela lateral. Em seguida vieram as primeiras mudanças no time do Remo. Aos 12, Jajá recebeu bom cruzamento da esquerda e cabeceou com certo perigo. Léo Condé tirou Poveda e Zé Ricardo para os lugares de Alef Manga e Jaderson. Taticamente, foi uma tentativa de dar maior gás no ataque. Arroyo abre o placar e deixa o Cruzeiro em vantagem. (Cristino Martins / O Liberal) De fato o Remo se lançou ao ataque. Foram pelo menos duas boas chances, enquanto o Cruzeiro se fechou no campo defensivo. Condé então tirou Pikachu para a entrada de Hernández. A Raposa respondeu com um chute venenoso de Arroyo, defendido por Marcelo Rangel. O Cruzeiro também mexeu a partir dos 30. Chico da Costa e Matheus Henrique entraram em campo. O time reagiu e voltou a atacar, especialmente com Arroyo, com pelo menos duas oportunidades em chute direto, com 26 e 32. No mesmo instante, Alef Manga recebeu ótimo passe na esquerda, mas o chute foi pelo lado de fora da rede. Na reta final da partida, o Remo continuou com o ritmo baixo para um time em desvantagem. A chance do empate veio com João Pedro. Após um rebote na pequena área, o atacante subiu junto com o goleiro e fez o cabeceio. A jogada coroou o último suspiro azulino, até o apito final que decretou a segunda derrota em casa. Ficha Técnica Data: 25/04/2026 Hora: 18h30 (de Brasília) Local: Baenão Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL) VAR: Daniel Nobre Bins (RS) Cartão Amarelo: Zé Ricardo (Remo) Arroyo, Matheus, Cunha Kauã Moraes (Cruzeiro) Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Ricardo (Jaderson), Zé Welison (Picco); Patrick, Yago Pikachu (Diego Hernández); Poveda (Alef Manga) e Jajá (João Pedro). Técnico: Léo Condé Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson, Christian, Bruno Rodrigues (Chico da Costa), Arroyo; Matheus Henrique, Lucas Romero e Gerson; Christian (Matheus Henrique), Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge (Wanderson). Técnico: Artur Jorge Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2025 remo x cruzeiro fuitebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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