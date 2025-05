Paysandu e Remo disputam a décima final do século XXI; veja quem tem mais títulos

Remo e Paysandu disputam nesta quarta-feira (07), às 21h, no Mangueirão, o clássico de número 777, válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2025. Este é o décimo confronto decisivo entre os rivais pelo título estadual no século XXI, marcando mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro.

No histórico recente de finais do Parazão entre azulinos e bicolores desde 2001, o equilíbrio é marcante, mas o Papão tem uma leve vantagem. Em nove decisões, o Paysandu conquistou o título cinco vezes, enquanto o Remo ficou com a taça em quatro oportunidades. Confira o retrospecto:

2001: Paysandu campeão (4 x 0 no agregado)

2004: Remo campeão (venceu os dois turnos de pontos corridos)

2005: Paysandu campeão (venceu os dois turnos, decisão nos pênaltis)

2014: Remo campeão (5 x 3 no agregado)

2017: Paysandu campeão (3 x 2 no agregado)

2018: Remo campeão (3 x 1 no agregado)

2020: Paysandu campeão (3 x 1 no agregado)

2022: Remo campeão (4 x 3 no agregado)

2024: Paysandu campeão (3 x 1 no agregado)

Apesar do retrospecto em finais favorecer os bicolores, o time azulino atravessa uma fase excelente na Série B do Campeonato Brasileiro: está invicto e ocupa a terceira posição na tabela. Já o Papão enfrenta um momento difícil, figurando na vice-lanterna e acumulando nove jogos sem vitória.

No Remo, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com sete jogadores: seis deles - Pedro Costa, Camutanga, Madison, Luan Martins, Régis e PH - foram contratados recentemente e não puderam ser inscritos dentro do prazo regulamentar da competição estadual. Além desses, o lateral Alan Rodríguez está fora por lesão grau I no bíceps femoral, o que o afasta da decisão.

Já o Paysandu tem três desfalques certos por motivo semelhante: Gabriel Mesquita, Maurício Antônio e Eliel chegaram após o prazo de inscrição e, portanto, não podem atuar. Além disso, o lateral Kevyn está vetado devido a uma lesão no joelho. O time ainda convive com dúvidas importantes por lesões musculares: Rossi, Ramón Martínez e Quintana seguem em tratamento e não têm previsão de retorno definida.

Agenda

A decisão do Campeonato Paraense 2025 será disputada em dois jogos, ambos no Estádio Mangueirão. A partida de ida acontece nesta quarta-feira (7), às 21h, e o jogo de volta está marcado para domingo (11), às 17h. Em caso de empate no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis. As partidas terão transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com narração pela Rádio Liberal+.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)