Remo e Paysandu iniciam nesta quarta (7) a decisão do Parazão 2025 com desfalques e clima de guerra

O Mangueirão será palco, nesta quarta-feira (7), às 21h, do primeiro capítulo da final do Campeonato Paraense 2025. Remo e Paysandu, protagonistas do clássico mais disputado do planeta, chegam para o duelo de número 777 com campanhas equilibradas, mas momentos distintos nas competições nacionais.

Na primeira fase do Parazão, azulinos e bicolores somaram os mesmos 17 pontos. O Leão terminou na liderança pelos critérios de desempate, enquanto o Papão fechou em segundo. Já na Série B, o cenário é outro: o Remo é vice-líder e ainda não perdeu; o Paysandu amarga a vice-lanterna da Série C e segue sem vitórias. A final estadual surge como uma oportunidade de ouro para o time bicolor virar a chave e resgatar a confiança da torcida.

Para comandar a partida decisiva, a Federação Paraense escalou um nome de peso: o gaúcho Anderson Daronco, árbitro FIFA desde 2015. Ele será auxiliado por Danilo Ricardo (SP) e Rafael da Silva Alves (FIFA/RS). No VAR, Wagner Coelho (FIFA/SC) fecha a equipe de arbitragem. Um duelo interessante será entre os goleiros. O arqueiro bicolor tem a defesa mais vazada. Nos últimos seis jogos tomou seis gols, enquanto o defensor remista tem números um pouco melhores, com quatro gols sofridos em seis partidas.

Os treinadores, no entanto, não terão força máxima. No Remo, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com seis reforços fora do prazo de inscrição: Pedro Costa, Camutanga, Luan Martins, Madison, Régis e PH. Além deles, o lateral Alan Rodríguez, com lesão na coxa, está fora da decisão.

No Paysandu, o técnico Luizinho Lopes também lida com desfalques importantes. Gabriel Mesquita, Eliel e Maurício Antônio estão fora pelo mesmo motivo regulatório. O lateral Kevyn (lesão no joelho) está vetado. E a lista de dúvidas aumenta: Quintana, Ramon Martínez e Rossi seguem em recuperação de lesões musculares. Delvalle, que saiu machucado no último jogo, também preocupa o departamento médico.

O título do Parazão será decidido em dois jogos — o segundo está marcado para o domingo (11), também no Mangueirão. Mas o clássico não termina aí: Remo e Paysandu ainda terão pela frente dois confrontos na Série B do Campeonato Brasileiro, mantendo acesa a rivalidade que move o torcedor paraense.

Ficha Técnica

Data: 07/05/2025

Hora: 21h

Local: Mangueirão

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Danilo Ricardo (SP) e Rafael da Silva Alves (FIFA/RS)

VAR: Wagner Coelho (FIFA/SC)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Savio; Caio, Pavani, Janderson, Jaderson e P. Rocha; Felipe Vizeu.

Técnico: Daniel Paulista

Paysandu: Matheus; Bryan Borges, Luan Freitas, Novillo e Reverson; Borasi, Carlinhos, Vargas e Giovanni; Delvalle e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes