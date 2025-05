Na véspera da final do Parazão, Jaderson projeta 1º título pelo Remo: 'dou a minha vida'

Após conquistar o acesso à Série B, o volante Jaderson, peça importante no time do Remo, busca seu primeiro título com a camisa azulina. Nesta quarta-feira (7), o jogador inicia a caminhada na final do Parazão, que será decidida contra o maior rival, o Paysandu. Antes do duelo, em entrevista coletiva, o atleta falou sobre a expectativa para a partida.

"Não é um jogo qualquer", destacou Jaderson. "É uma final e é um clássico. Então, acho que a gente tem que encarar diferente. É um clássico que vai parar o Brasil, todo mundo vai querer assistir. Estamos muito bem preparados. Eu, individualmente, estou muito bem preparado para fazer dois grandes jogos. Vamos entrar 100% ligados em cada bola, em cada minuto, para a gente, se Deus quiser, sair com o resultado positivo no primeiro jogo", completou o jogador.

Sem vantagem

O Remo vive um momento melhor do que o Paysandu. O clube azulino está invicto há oito jogos, enquanto o Papão não vence há nove. Apesar da diferença de rendimento, o volante afirmou que não há empolgação ou vantagem na equipe e reforçou que tudo pode acontecer em um clássico.

"A gente nem pensa em empolgação ou em entrar de 'salto alto', porque é clássico, é diferente, é outro campeonato. Então, respeitamos o nosso adversário, independentemente do momento que eles estão vivendo. O jogo é diferente, a energia é outra, então vai ser tudo diferente. E a gente está muito preparado psicologicamente também, porque sabemos o que vamos enfrentar na quarta-feira e no domingo", ressaltou Jaderson.

Remanescente de 2024, o volante é um dos xodós da torcida azulina e peça-chave da equipe. Na expectativa de levantar sua primeira taça, Jaderson prometeu muita raça.

"Desde que cheguei aqui, sempre falei que me identifiquei muito com o clube. Então, acho que, quando entro em campo, dou minha vida por eles: corro, dou carrinho por eles. Às vezes a gente não está no melhor momento tecnicamente, mas acho que raça e vontade da minha parte nunca vão faltar. Acho que foi isso que me fez ser quem sou hoje e ter o carinho deles", concluiu.