Nicolas lidera, mas disputa pela artilharia do Parazão segue aberta; confira candidatos

A final do Campeonato Paraense finalmente vai acontecer! Na próxima quarta-feira (7), Remo e Paysandu fazem o primeiro duelo da decisão do Parazão, no Mangueirão. Além do título, as partidas também definirão o artilheiro da competição, que atualmente é o jogador bicolor Nicolas.

O centroavante do Papão marcou seis gols entre a primeira fase e o mata-mata. Em comparação com a última temporada, o jogador tem cinco gols a menos. Em 2024, Nicolas terminou como artilheiro do Parazão, com 11 gols marcados.

Além dele, o atacante Adaílton, do Remo, e Rossi, também do Paysandu, disputam o posto. Ambos os jogadores têm quatro gols na competição até o momento.

Os dois balançaram as redes pela última vez justamente no Parazão. Adaílton marcou no clássico Re-Pa, na sétima rodada da primeira fase — a partida terminou empatada em 1 a 1. Já Rossi não marca desde a semifinal contra o Águia de Marabá, quando o Papão venceu por 3 a 1.

Assim como Rossi, Nicolas também não balança as redes desde o duelo com o Azulão, na semifinal. Os dois atacantes bicolores não vivem o melhor momento da temporada. O centroavante ainda não se encontrou na Série B, e o camisa 77 do Paysandu tem enfrentado lesões nas últimas semanas.

Pelo lado do Remo, além de Adaílton, que não é titular da equipe, Dodô e Pedro Rocha também podem entrar na briga pela artilharia. Ambos marcaram três gols no Campeonato Paraense.

O atacante Pedro Rocha vive uma boa fase com a camisa azulina. Ele é o artilheiro da equipe, com oito gols, sendo cinco deles pela Série B. Assim, nas duas partidas da decisão, o jogador é um forte candidato a marcar pelo Leão Azul.

Agenda

O jogo de ida da final do Parazão ocorre nesta quarta-feira (7), às 21h, no estádio Mangueirão.