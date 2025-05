Anderson Daronco apita o primeiro Re-Pa da final do Parazão 2025; VAR também será da FIFA

A Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu, nesta segunda-feira (5), a equipe de arbitragem que comandará o clássico entre Remo e Paysandu, na abertura da final do Campeonato Paraense 2025. O duelo está marcado para quarta-feira (7), às 21h, no estádio Mangueirão, em Belém.

O gaúcho Anderson Daronco, do quadro da FIFA desde 2015, será o árbitro principal da partida. Conhecido nacionalmente por sua imponência física e postura firme em campo, Daronco, natural de Santa Maria (RS), iniciou sua trajetória no esporte como atleta de handebol, antes de migrar para a arbitragem em 2009, por intermédio da Federação Gaúcha de Futebol. Desde então, construiu carreira sólida, apitando partidas de destaque no Brasileirão, na Copa do Brasil, nas competições continentais como Libertadores e Sul-Americana, e nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Para o clássico Re-Pa, Daronco terá como assistentes Danilo Ricardo (SP) e Rafael da Silva Alves (FIFA/RS). No comando do árbitro de vídeo (VAR), estará Wagner Coelho (FIFA/SC), fechando uma equipe de peso para o confronto mais esperado do futebol paraense.

Documento disponibilizado pela FPF sobre a final do Parazão. (Divulgação FPF)

A arbitragem para o segundo jogo da final, que acontecerá no domingo (11), às 17h, também no Mangueirão, ainda não foi divulgada. Segundo a FPF, a escala para a partida de volta deve ser anunciada entre quarta e quinta-feira.