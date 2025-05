Paysandu e Remo chegam à final do Parazão com mais de nove desfalques; confira os nomes

Remo e Paysandu fazem uma pausa na Série B do Campeonato Brasileiro nesta semana para disputar o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2025. A dupla Re-Pa não deve atuar com força máxima no clássico decisivo, já que alguns reforços contratados recentemente não poderão jogar por terem sido inscritos após o prazo de inscrição para a competição estadual.

O Leão terá sete desfalques para os dois jogos da final: Pedro Costa, Camutanga, Madison, Luan Martins, Régis, PH e Alan Rodríguez, afastado devido a uma lesão grau I no bíceps femoral. Já o Papão contará com apenas três ausências: Gabriel Mesquita, Maurício Antônio e Eliel.

No lado bicolor, o lateral-esquerdo Reverson e os volantes André Lima e Dudu Vieira, que não participaram das finais da Copa Verde, estão liberados para atuar normalmente. Entretanto, o time pode ter desfalques por lesão, como Rossi e Ramón Martínez, que seguem em tratamento e ainda não tiveram o tempo de recuperação informados pelo clube.

Cenário

Remo e Paysandu vivem momentos completamente opostos na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Remo lidera a competição com 12 pontos, o Paysandu amarga a vice-lanterna, com apenas dois pontos.

O Leão vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas-AM, conquistada no último sábado (3), com gol de Pavani, mantendo-se invicto e assumindo a primeira colocação da tabela12. Já o Papão sofreu uma derrota pelo mesmo placar para o Volta Redonda-RJ, em partida disputada também no sábado, o que aprofundou sua crise na competição.

Grande final

A decisão da final será disputada em dois jogos no Estádio Mangueirão, com o primeiro confronto marcado para quarta-feira (7), às 21h, e a volta no domingo (11), às 17h. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis. As partidas terão transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal+.