Paysandu empata e Remo é derrotado na 3ª rodada do Brasileiro Feminino Série A2; confira

A dupla Re-Pa ainda não conseguiu vencer na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Na terceira rodada, o Paysandu empatou em casa com o Fortaleza por 1 a 1, enquanto o Remo, em Cuiabá, perdeu por 1 a 0 para o Ação-MT. Com isso, os times paraenses seguem sem vitórias na competição.

O Remo foi o primeiro a entrar em campo. A equipe jogou no último sábado (3), na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. Vindo de um empate, o time azulino buscava a primeira vitória no campeonato ou, ao menos, voltar para casa com um ponto. No entanto, Geisiane, aos 10 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida, que selou a vitória do Ação.

Com o resultado, a equipe feminina do Leão Azul soma duas derrotas e um empate no Brasileirão. Atualmente, o time ocupa a penúltima colocação do Grupo B, à frente apenas do Paysandu, que empatou com o Fortaleza no último domingo (3), no Mangueirão.

O placar do jogo também foi decidido no segundo tempo. Andressa cobrou pênalti a favor da equipe tricolor e colocou as visitantes na frente logo aos três minutos da última etapa. Contudo, cerca de quatro minutos depois, o Papão reagiu: Brenda cruzou para Perrote, que finalizou de carrinho e empatou o duelo.

O resultado foi um alívio para o time bicolor, que estava sem pontos na tabela. Em três rodadas, o Papão acumulou duas derrotas e um empate. O próximo compromisso da equipe será no clássico Re-Pa. Remo e Paysandu se enfrentam no dia 18, às 15h, no estádio Baenão.