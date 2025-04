Time feminino da OAB-PA busca título inédito da Copa Norte/Nordeste

A equipe feminina de futebol da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) se prepara para a disputa da Copa Norte/Nordeste 2025. O torneio é organizado pela Associação Liga de Futebol dos Advogados (Alifa) e será realizado entre os dias 30 de abril e 4 de maio, em Fortaleza, no Ceará.

Após conquistar o vice-campeonato em 2020, o time paraense busca o título inédito nesta temporada. A equipe da OAB-PA é a única representante da região Norte na categoria. O torneio contará com a participação de outros times de estados do Nordeste, como Ceará, Paraíba e Pernambuco.

"Nós estamos indo com um time muito forte, com atletas muito boas e estamos com uma expectativa muito alta para fazer um grande campeonato", destacou a advogada e zagueira do time Kamila Sousa.

Sob o comandado pelo treinador Vitor Braga, a equipe tem mantido uma rotina intensa de treinamentos, com atividades de campo três vezes por semana, além da preparação física na academia. O time também conta com o preparador físico Augusto Alcântara e o fisioterapeuta Elias Braga Neto na comissão técnica.

Equipe chegou no vice-campeão em 2020 (Divulgação)

No último ano, a equipe participou do campeonato nacional da Alifa. Na disputa, as paraenses tiveram uma boa campanha, mas ficaram na quartas de final.

Para além do esporte

O time feminino da OAB-PA foi criado em 2018 com o intuito de aumentar a participação das mulheres no esporte. Desde então, a equipe se consolidou e tem participado de diversas competições regionais e nacionais, organizadas pela Alifa.

Kamila Sousa destacou que o projeto vai além do esporte e está relacionado à melhoria da qualidade de vida e ao networking entre as profissionais.

"O intuito do nosso projeto é abranger o maior número possível de advogadas e trazê-las para o esporte e, por meio dele, proporcionar uma melhor qualidade de vida. Além disso, fazemos um networking muito legal", finalizou a advogada.