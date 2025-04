CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão Feminino A3 e Tuna conhece adversários; confira

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro A3, que terá a Tuna Luso como representante do Pará na disputa. A competição começa no dia 25 de abril, e a equipe cruzmaltina já sabe quais serão os adversários na primeira etapa da competição.

A Águia Guerreira está no grupo A5, ao lado de Manaus-AM, São Raimundo-RR e Ypiranga-AP. Estes serão os primeiros adversários da equipe feminina da Tuna.

O primeiro duelo será contra o Manaus, no domingo (27), às 16h, no estádio Carlos Zamith.

Na segunda rodada, a Águia recebe o Ypiranga, no Souza, às 15h.

Em seguida, o time viaja até Roraima para encarar o São Raimundo, no Flamarion Vasconcelos, às 16h.

As equipes com as melhores posições no Ranking Nacional de Clubes do Futebol Feminino (RNC/FF) têm direito a dois jogos como mandante e um como visitante na primeira etapa. Por isso, a Tuna faz apenas um jogo em casa.

Após o fim da primeira fase, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda etapa, onde a disputa será eliminatória, com jogos de ida e volta. Nesta edição, a CBF "estreia" um novo formato na competição. Este ano, as equipes foram divididas em oito chaves, com quatro clubes em cada, seguindo como critério a proximidade geográfica.

A final do campeonato está prevista para ocorrer no dia 9 de agosto (ida) e 16 de agosto (volta). Os clubes que chegarem até a semifinal garantem o acesso à Série A2 do Brasileirão.

O Pará tem duas equipes na Segunda Divisão do futebol feminino: Remo e Paysandu, que conquistou o acesso na última temporada ao conquistar o vice-campeonato da Série A3.