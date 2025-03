Conselheira do Paysandu, Ieda Almeida destaca importância da presença feminina no futebol

Em todos os seus anos de história, o futebol, modalidade mais popular no mundo, tanto dentro de campo quanto nos cargos de liderança, é majoritariamente masculino. Contudo, há progresso, mesmo a passos curtos. Nos últimos anos, a presença feminina no esporte tem crescido cada vez mais, seja com jogadoras, técnicas, árbitras, nas coberturas dos jogos, arquibancadas ou em cargos diretivos, como a advogada Ieda Almeida, ex-vice-presidente do Paysandu e membro do Conselho Deliberativo (Condel) do clube bicolor.

Advogada, professora de história e apaixonada pelo Papão, Ieda se dedica há anos para ajudar administrativamente o Paysandu. Em 2018, foi eleita vice-presidente do time, ao lado de Ricardo Gluck Paul (presidente) e Mauricio Ettinger (vice), e permaneceu por dois mandatos. Atualmente, é conselheira benemérita do Clube, sendo a única mulher na posição. Nesta semana de Dia Internacional da Mulher, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Ieda falou sobre sua experiência no universo do futebol e destacou que, apesar dos desafios, sempre foi muito respeitada.

"Foi uma grande experiência de vida [ser vice-presidente]", destacou a advogada. "O nosso mandato foi aquele que enfrentou uma pandemia terrível, precisando trabalhar muito para manter o clube na ativa. Entretanto, aprendi muito. Hoje, estou como vice-presidente da Assembleia Geral e já estamos trabalhando para marcar nossa primeira assembleia-geral, para fazermos as necessárias atualizações em nosso regimento interno. Sempre fui tratada com muito respeito por todos os nossos companheiros de clube", completou.

Ieda é sócia do clube desde 2009. Antes do primeiro contato administrativo com o Bicola em 2014, a advogada já tinha mais de duas décadas de engajamento com a torcida do Papão. E, apesar de o ambiente esportivo nem sempre ser acolhedor para mulheres, a professora não enfrentou tantas dificuldades para atuar, principalmente pela experiência que já tinha.

"Quando entrei no Paysandu, já tinha mais de 20 anos de trabalho junto às torcidas do clube. Entrei por meio de eleição e, na primeira eleição para conselheira, fui a terceira mais votada. Sinceramente, jamais encontrei dificuldade para trabalhar no mundo do futebol, pelo menos dentro do Paysandu. E em outras situações, fora do clube, eu sempre soube impor meu trabalho pela eficiência, respeito e humildade, e jamais tive grandes dificuldades", afirmou.

Mais espaço e olhar diferenciado

Atualmente, uma das principais figuras do futebol brasileiro é uma mulher: a empresária Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. A cartola mostrou uma forma de gestão que mudou o clube e conquistou vários títulos com a equipe paulista nas temporadas passadas.

Contudo, ser mulher em uma posição de liderança no futebol não é tarefa fácil, e a presença feminina nos cargos ainda é muito pequena. A bicolor reconhece que, como em muitas outras profissões, as mulheres precisam provar constantemente sua competência.

"No mundo em que vivemos, sempre precisamos comprovar nossa competência e, frequentemente, precisamos nos apresentar no trabalho até melhor do que o trabalho dos homens. Infelizmente, isso ocorre em qualquer lugar e profissão. Porém, com trabalho sério, respeito a todos e humildade, conseguimos também esse respeito e reconhecimento no trabalho", apontou.

Em um ambiente quase 100% composto por homens, a gestão de uma mulher pode fazer a diferença. Ieda destacou que a sensibilidade e dedicação das profissionais fazem a diferença nas tomadas de decisão. A ex-vice do Paysandu citou a liderança que tomou em 2023, quando o clube bicolor não estava bem. Na ocasião, como presidente do Condel, ela tomou a frente e convocou uma reunião com a diretoria do time, que mudou o rumo da temporada da equipe.

"As mulheres são maravilhosas no mundo esportivo, principalmente pela nossa sensibilidade, respeito e dedicação em tudo que fazemos. Um exemplo que considero muito importante foi, acredito, no início de 2023. Eu era presidente do Conselho Deliberativo e o nosso futebol estava muito mal, com muitas críticas. Aquilo me agoniou muito, e percebi que era o momento de chamar toda a diretoria ligada ao futebol no Conselho Deliberativo. Lá fizemos uma reunião muito importante, acredito que encorajamos a diretoria a mudar o rumo do futebol e, consequentemente, conseguimos nosso acesso para a Série B", lembrou Ieda Almeida.

Aos 57 anos e com mais de 20 anos de experiência em ações relacionadas ao Paysandu, seja na torcida ou administrativamente, Ieda tem orgulho da sua trajetória e acredita que, com união e apoio entre as mulheres, pode inspirar mais mulheres a entrarem no universo do futebol.

"Minha trajetória dá a certeza a outras mulheres de que somos muito importantes no futebol e que, se trabalharmos com seriedade, voltados aos interesses do clube que estamos defendendo, respeitando a todos, podemos ir muito longe. Eu sempre convido muitas mulheres para participar de tudo que procuro fazer no clube e espero ainda ver muitas mulheres se destacando no Paysandu", concluiu.