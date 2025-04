Remo e Paysandu perdem na abertura do Brasileirão Feminino A2

A dupla Remo e Paysandu não iniciou a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino como gostaria. As equipes perderam nas estreias. Fora de casa, no domingo (20) o time azulino deram trabalho para o Itacoatiara–AM, mas perderam por 4 a 3. Já o Papão, em Varzea Grande, não conseguiu segurar o ímpeto do Ação-MT e foi goleado por 5 a 0.

Com os resultados, o Paysandu terminou a primeira rodada na última colocação do grupo B. Já o Leão Azul está na sexta colocação. Ainda há tempo para as equipes reagirem no campeonato. Esta foi apenas a primeira de sete rodadas. A dupla Re-Pa precisa terminar a primeira fase entre as quatro melhores da chave para avançar à segunda etapa.

Após a partida do Remo, o preparador de goleiros Rafael Lima, que estava no comando da equipe no duelo contra o Itacoatiara, lamentou a derrota e disse que o time entrou no jogo desatento. Apesar disso, o treinador destacou que o resultado não abalou o time para a próxima rodada.

"A gente acabou entrando no jogo um pouco desatento. A gente não pode permitir isso no Campeonato Brasileiro. Temos que estar ligados em todo momento do jogo. No segundo tempo conseguimos reagir, mas infelizmente não conseguimos o empate. Criamos, atacamos, mas não conseguimos converter em gols. O time adversário foi mais eficiente, mas nada que possa abalar o grupo. A estreia é sempre complicada. Agora vamos trabalhar esta semana para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Rio Negro e sair com os três pontos dentro de casa", declarou Rafael Lima.

Agenda

Na próxima rodada, as meninas do Bicola encaram o Vitória–BA, no Estádio Manoel Barradas, no sábado (26). Já o Remo se prepara para receber o Atlético Rio Negro-AM no domingo (27), no Baenão.