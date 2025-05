Atacante do Paysandu está em fase final de recuperação deve retornar em julho, diz jornalista

O atacante Edinho, do Paysandu, está próximo de retornar aos gramados após grave lesão no joelho. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o jogador está na fase final da recuperação e deve estar pronto para atuar entre o final de junho e o início de julho de 2025.

Edinho passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito no dia 15 de outubro de 2024, em um hospital particular em Belém. O procedimento ocorreu dentro do previsto pela equipe médica, e o tempo estimado de recuperação é de cerca de seis meses.

A última partida de Edinho foi no dia 24 de julho de 2024, pela 17ª rodada da Série B, contra o Brusque. Desde então, ele vem se dedicando ao tratamento e à reabilitação. Embora tenha sido relacionado para alguns jogos, como o confronto contra o Ituano pela 29ª rodada, o atacante acabou ficando fora do time para focar na recuperação.

Segundo pior ataque da Série B

O retorno de Edinho pode ser visto com olhos de esperança pelo Paysandu, já que o time tem o segundo pior ataque da competição com apenas dois gols marcados em cinco jogos. Além disso, o Papão já utilizou todos os nove atacantes disponíveis no elenco, incluindo o recém-chegado Eliel, mas ainda não conseguiu impor força suficiente para balançar as redes dos adversários.

Agenda

O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Estádio Mangueirão, para enfrentar o Bahia no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal +.

