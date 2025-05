Vídeo: Rogério Ceni reencontra Robgol em Belém e diz que já sofreu bastante com ídolo do Paysandu

Paysandu x Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30, no mangueirão, em Belém, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida marca o retorno do goleiro Rogério Ceni a Belém. O ex-goleiro do São Paulo e da Seleção Brasileira recebeu Robgol, ídolo do Paysandu e fizeram uma resenha.

Ceni gravou o vídeo em uma conversa com o ex-jogador Ramalho, que defendeu as cores do São Paulo e Bahia, onde atuou com Robson. Rogério Ceni elogiou Robgol, e disse que já sofreu muito com o artilheiro bicolor.

[instagran=DJFXE3gBxOl]

VEJA MAIS

“Os dois artilheiros, o que fez bastante gols [Robgol] e o que fez menos gols. Eu já sofri muito com ele aqui”, disse, Ceni.

“[O Rogério Ceni] fazia gols pra caramba também, inclusive contra a gente”, falou, Robgol.

O confronto Rogério Ceni x Robgol ficou marcado pelo “hat-trick” do ídolo do Paysandu. Na última segunda-feira (28), a partida completou 22 anos. Um dia inesquecível para o torcedor do Paysandu, para o artilheiro Robgol e para Rogério Ceni, que levou cinco gols do Papão na Série A de 2003.