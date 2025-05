Você sabia que o Paysandu já foi campeão do Campeonato Carioca?

A decisão do Campeonato Paraense deste ano terá início na próxima quarta-feira (07). Faltando uma semana para o primeiro Re-Pa decisivo, uma curiosidade pode chamar atenção: você sabia que o Paysandu já foi campeão carioca? Isso mesmo!

Na campanha vitoriosa e inesquecível, o clube disputou 14 jogos e obteve 11 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, marcando 64 gols e sofrendo 13, com um saldo positivo de 51 gols.

Entre as vitórias marcantes, destacam-se os 5 a 0 sobre o Fluminense, 10 a 1 e 6 a 0 contra o Bangu, e os impressionantes 12 a 0 e 11 a 1 sobre o Mangueira. O artilheiro do campeonato foi Harry Robinson, o "Robgol" da época do Paysandu, com 26 gols.

Paysandu no Rio de Janeiro?

Isso mesmo, torcedor. No entanto, não se trata do clube paraense fundado em 1914, e sim do histórico Paysandu Cricket Club, da capital fluminense, que conquistou o título em 1912.

Fundado em 15 de agosto de 1872 por jovens ingleses apaixonados por esportes, o clube começou como Rio Cricket Club e, em 1880, mudou seu nome para Paysandu Cricket Club, em homenagem à Rua Paysandu, no bairro das Laranjeiras, onde estava localizado. Em 1912, o Paysandu teve uma campanha memorável no Campeonato Carioca organizado pela Liga Metropolitana de Sports Athleticos (LMSA).

Apesar da glória naquele ano, o clube abandonou o futebol em 1914 e passou a se chamar Paysandu Athletic Club. Décadas depois, tornou-se Paissandu Atlético Clube, um clube social localizado no Leblon, Rio de Janeiro, oferecendo atividades como tênis, squash, natação e outras.

Em 2006, após quase 92 anos, o Paissandu voltou a disputar uma partida de futebol, vencendo o Rio Cricket por 2 a 1 em um jogo comemorativo dos 105 anos do futebol no estado do Rio.

E você, internauta, sabia dessa história?