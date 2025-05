Parazão: em reunião, FPF confirma o uso do VAR e alinha detalhes para final entre Remo e Paysandu

Os jogos das finais do Campeonato Paraense estão marcados para ocorrer nos próximos dias 7 e 11 de maio, no Estádio Mangueirão. A decisão será entre as duas maiores potências do estado: Remo e Paysandu. Com a proximidade das partidas, a Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou, na última terça-feira (29), uma reunião com os representantes dos clubes para definir os detalhes dos confrontos.

Entre os principais assuntos, o encontro confirmou o uso do VAR para os dois jogos. A tecnologia será de responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Neste ano, em alguns jogos, o recurso esteve presente, mas foi questionado devido a problemas de funcionamento.

O encontro contou com a presença do executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, e de Marcelo de Jesus, supervisor de futebol do Remo. A reunião foi coordenada pelo diretor de competições Del Filho.

Além do VAR, foi definida a utilização do sistema de reposição com bolas múltiplas — ou seja, as bolas ficarão dispostas nas laterais e linhas de fundo, em pequenos cones. A estratégia visa dar mais agilidade às cobranças de escanteios e laterais. A reunião também definiu o uso dos vestiários e a liberação para que até 12 jogadores façam o aquecimento simultaneamente durante o jogo.

“Definimos temas como o uso das bolas múltiplas, a liberação dos 12 atletas para aquecimento ao mesmo tempo, além dos uniformes que serão usados pelas equipes na grande final. Também foi confirmada a utilização do VAR, um reforço importante para a transparência da decisão”, detalhou Del Filho.

A final do Parazão é muito aguardada pelos torcedores paraenses. A competição sofreu um atraso por conta da paralisação de mais de duas semanas durante as quartas de final, em março. Com isso, a FPF precisou se readequar ao calendário da dupla Re-Pa, que disputa a Série B do Brasileirão, e definiu o mês de maio para a decisão.