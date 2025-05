CBF desmente boatos sobre camisa vermelha da Seleção para a Copa de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou oficialmente para esclarecer rumores que circularam nas redes sociais sobre uma possível mudança na tradicional camisa número 2 da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Segundo especulações, o Brasil entraria em campo com um uniforme vermelho ou rosa no Mundial, o que foi negado pela entidade.

De acordo com nota divulgada à imprensa, a CBF afirma que "nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção". A entidade também reforçou que segue comprometida com o estatuto da instituição, que valoriza as cores tradicionais da bandeira nacional — amarelo, azul, verde e branco — e que a nova coleção de uniformes ainda será definida em conjunto com a fornecedora oficial, a Nike.

As especulações ganharam força após o site especializado Footy Headlines, conhecido por antecipar lançamentos de uniformes, publicar que a camisa azul, tradicionalmente utilizada como uniforme número dois desde a conquista da Copa de 1958, seria substituída por uma peça vermelha. A possível troca pela nova cor causou polêmica entre torcedores e analistas, principalmente por nunca ter sido usada em competições oficiais da FIFA.

Segundo informações do Estadão, embora uma nova camisa com coloração diferenciada esteja realmente sendo produzida, ela não deve ser utilizada na Copa. A peça, que teria tonalidade próxima ao rosa, faria parte de uma campanha especial da Nike e contaria com o logotipo da Jordan (Jumpman), marca subsidiária da gigante americana, em vez do tradicional “swoosh”.

(Reprodução/Redes Sociais)

O que diz o estatuto da CBF

O artigo 13, inciso III, do documento, é claro ao estabelecer um limite para as cores do uniforme, todas dentro da bandeira do país. O vermelho, portanto, não está entre as opções permitidas.

“III – os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema descrito no inciso II deste artigo, podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria”, diz o trecho do documento.

Apesar disso, o estatuto prevê uma brecha para exceções em “modelos comemorativos”, desde que aprovados previamente pela diretoria da CBF. Foi o caso da camisa preta usada pela Seleção em 2023 e novamente em 2024, em ações especiais contra o racismo.