Corrida do Sesi terá medição de recicláveis em tempo real e compensação de carbono

A 33ª edição da Corrida do Sesi do Pará, marcada para esta quinta (1º), Dia do Trabalhador, promete ser mais do que uma competição esportiva. Com a participação de cinco mil atletas, o evento também se destaca por ações voltadas à sustentabilidade, como a coleta seletiva monitorada em tempo real e a neutralização das emissões de carbono.

Durante a prova, um equipamento apelidado de “reciclômetro” vai medir a quantidade de resíduos recolhidos ao longo do percurso. A meta é reciclar mais de 35 mil copos plásticos, além de outros materiais como papelão e garrafas PET. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Serviço Social da Indústria (Sesi), responsável pela organização, e a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves).

“Teremos uma tenda sinalizada com informações para mostrar que este é um evento comprometido com a sustentabilidade”, afirma Débora Baía, presidente da Concaves. Segundo ela, a ação também busca promover a educação ambiental entre os participantes.

Evento carbono neutro e com ação social

Entrega de kits da Corrida do Sesi 2025 (Divulgação/ SESI)

Com o objetivo de reduzir o impacto ambiental, todas as emissões de gases de efeito estufa geradas pela corrida serão compensadas por meio da compra de créditos de carbono certificados. Os créditos são provenientes de projetos ligados a aterros sanitários do Grupo Solvì e devem neutralizar o equivalente a 2,5 toneladas de resíduos.

Essas práticas renderam à Corrida do Sesi o selo da Jornada COP+ — iniciativa liderada pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) como preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro, em Belém.

Além das ações ambientais, a corrida também terá uma campanha de arrecadação de alimentos. A expectativa é reunir até oito toneladas de mantimentos para doação a instituições sociais.

“O evento tem se consolidado como uma plataforma de promoção de hábitos saudáveis, responsabilidade social e sustentabilidade”, afirma Luiz Negreiros, gerente executivo de Esporte e Lazer do Sesi Pará.

Premiação e integração nacional

Pela primeira vez, a Corrida do Sesi do Pará também faz parte da 1ª Corrida Nacional do Sesi, realizada simultaneamente em 27 cidades brasileiras. Todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalhas.

Na prova de 10 km, os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino receberão prêmios de R$ 600, R$ 500 e R$ 400, respectivamente. Já os campeões das categorias Indústria e Público Geral (masculino e feminino) terão apoio financeiro do Sesi Pará para participar da centésima edição da Corrida de São Silvestre, em 2025. O auxílio inclui inscrição, passagens, hospedagem e alimentação.

Serviço

33ª Corrida do Sesi do Pará

Data: 1º de maio, quinta-feira

Local: Portal da Amazônia

Concentração: 5h

Largada: 6h

Inscrições: Encerradas