Presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing fará seminário em Belém; veja onde se inscrever

Belém recebe nesta sexta-feira (2) o mestre e presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing, Paulo Zorello. Ele irá ministrar um seminário na capital paraense, na Showtime Kickboxing, localizada na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 123, no bairro do Umarizal, a partir das 19h. As inscrições continuam abertas, e a expectativa é de que 40 pessoas participem do evento.

Reconhecimento olímpico fortalece importância do esporte

A visita do mestre e presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing a Belém é especial, sobretudo por se tratar de um esporte atualmente reconhecido como olímpico. O mestre e coordenador do evento, Clodoaldo de Paula Luz, conversou com a equipe de O Liberal e destacou a importância de receber Paulo Zorello na cidade.

“É um evento histórico para os amantes do kickboxing. Um dos pioneiros da modalidade, que não vinha a Belém desde 2018, retornar à nossa cidade é motivo de satisfação e orgulho, além de contribuir para a valorização do esporte”, afirmou Clodoaldo.

Zorello acompanhará exame de graduação de faixas

Reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como esporte olímpico desde 2021, o kickboxing ainda não estreou nos Jogos Olímpicos. Para o mestre Clodoaldo de Paula Luz, esse reconhecimento agrega valor e fortalece a modalidade em todo o mundo — e em Belém não é diferente. A presença do presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing contribui para despertar o interesse de mais pessoas pela prática e ajuda a promover o esporte.

“A presença do Paulo Zorello em Belém é muito importante, pois muitas pessoas praticam o kickboxing com profissionais e academias que não são filiadas à Confederação Brasileira. Ele também acompanhará uma graduação de faixa, em que 15 pessoas passarão por exame. Isso fortalece e mostra a seriedade do kickboxing em nossa cidade”, acrescentou.

Inscrições seguem abertas

As inscrições para o seminário seguem abertas, com investimento de R$ 150. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 98143-4917 – Mestre Clodoaldo de Paula Luz.