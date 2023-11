Brasileiro Alex Poatan é indicado ao Hall da Fama do Glory Kickboxing

Alex Poatan, desafiante ao cinturão meio-pesado do UFC no próximo sábado, em Nova York, ganhou uma homenagem importante esta semana. Alex se tornou o terceiro lutador a ser incluído no Hall da Fama do GLORY Kickboxing. O lutador paulista de 36 anos, já foi campeão em duas categorias do evento, nos meio-pesados e nos médios, antes de migrar para o MMA. Com isso, ele se junta às lendas do Glory Semmy Schilt e “Bazooka” Joe Valtellini.

"Obrigado, Scott (Rudmann). Estou muito feliz por ser o ganhador deste ano do Hall da Fama do Glory. Meu tempo no Glory foi uma parte importante para crescer como artista marcial e também como pessoa fora do ringue.

O Glory tem sido a minha casa por muitos anos e ser o terceiro do Hall da Fama significa muito para mim. Durante os meus oito anos de lutas pelo Glory, o Glory se tornou uma família. O esporte do kickboxing tem um lugar especial no meu coração, e escrever história para se tornar o primeiro e único duplo campeão do mundo em kickboxing é uma lembrança inesquecível. Obrigado Pierre (Andurand) por me apoiar sempre, durante e depois da minha carreira no Glory. Também gostaria de agradecer ao Robbie Timmers, a todos os fãs do Glory que estão me apoiando em todo o mundo. Obrigado a todos. Estou orgulhoso de receber o Hall da Fama do Glory 2023 ", disse o brasileiro em vídeo publicado pela organização.



O lutador registrou um recorde de 11 vitórias e quatro derrotas, durante sua carreira no Glory, acumulando o maior número de defesas de título na história dos médios médios durante seu reinado. O brasileiro enfrentou Israel Adesanya em duas lutas enquanto ambos competiam na organização e venceu ambas, uma por decisão e depois por nocaute.

A rivalidade foi transferida para o UFC, onde Poatan deu continuidade à sequência de vitórias contra Adesanya com mais um nocaute e se sagrou campeão dos médios. O nigeriano conseguiu se vingar na revanche e retomou o título na ocasião.



Desde que competiu no Glory, Poatan se manteve em alta, dessa vez no MMA, e terá a oportunidade de conquistar o título vago dos meio-pesados quando enfrentar Jiri Prochazka na luta principal do UFC 295, no próximo sábado, dia 11 de novembro.

