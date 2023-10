Lutador se atrapalha no octógono e acaba finalizando a si mesmo; vídeo

A estratégia do lutador Luiz Claudio de finalizar o adversário, durante combate no FMS Fight Night 2, não deu muito certo. A intenção era fazer o rival, Ybna ‘T’Challa’ bater em desistência, ao sentir que não poderia escapar, no entanto, Luizinho, como é conhecido, se atrapalhou durante o embate no peso-casado (68kg), no último domingo (29).

VEJA MAIS

Antes do momento de azar, Luizinho estava bem na luta quando, ainda no primeiro round, ele derrubou Yabna e atacou uma chave de perna. No entanto, a estratégia surtiu efeito contrário e Ybna não precisou fazer muita força quando o brasileiro prendeu o pé embaixo de sua perna e girou para o lado errado, forçando o joelho esquerdo. Luiz Cláudio acabou batendo em desistência com 1min54s de luta.

Além do momento inusitado, o destaque do evento ficou para o GP peso-meio-médio de kickboxing. O campeão Dioginis Overeem venceu Otacilio Cena por uma decisão dividida.