Presidente do Conselho Mundial de Boxe indica que Francis Ngannou merece lugar no top 10 dos pesados

Além de muitos elogios, a boa atuação de Francis Ngannou, apesar da derrota na decisão dos juízes, contra Tyson Fury, pode garantir ao camaronês um lugar no alto escalação dos peso-pesado do boxe mundial. É o que garante o presidente do Conselho Mundial de Boxe Maurico Sulaiman. Em entrevista ao canal britânico ‘Sky Sports’, Sulaiman rasgou elogios à performance de Ngannou e afirmou que vai recomendar a entrada do ex-campeão do UFC no top 10 dos pesados do Conselho Mundial de Boxe.

Israel Adesanya surpreende ao indicar possível data de retorno ao UFC

Após anunciar que dará uma pausa por tempo indeterminado em sua carreira, o nigeriano Israel Adesanya tratou de acalmar os fãs. O ex-campeão dos médios (até 83,9kg) disse que ficou espantado com a repercussão de sua declaração, afirmou que não pretende se aposentar neste momento e deixou os jornalistas ‘confusos’ após anunciar que voltará ao Ultimate somente em 2027. “Oh, meu Deus, a maneira como as pessoas agiram, eu estava recebendo tantas mensagens, sendo marcado em tantas coisas, que fiquei tipo, ‘Ei, não estou morto. Não vou me aposentar’. Se acalmem. Estou vivo. (Volto em) 2027. Vejo vocês lá”, disse Adesanya.

Jorge Masvidal admite plano de voltar a competir em 2024

Antiga estrela do UFC, Jorge Masvidal admite que pretende retomar a carreira nas artes marciais. Veterano do MMA, o lutador revelou planos de se testar no boxe na temporada 2024. Em seu perfil no Instagram, o veterano falou sobre o assunto.“Sim (sobre o desejo de competir no boxe em 2024). Não será neste ano. Não tenho nomes (de adversários) no momento, mas posso dizer que acontecerá na próxima temporada. Posso dizer apenas que alguém morrerá”, disse Masvidal.

Ex-campeões do UFC, Anthony Pettis e Ben Henderson farão trilogia no Karate Combat 43

Karate Combat desembarcará em Las Vegas para realizar a edição 43 no dia 15 de dezembro. E a estreia da organização na ‘Meca’ dos esportes de combate reativará uma antiga rivalidade no evento principal. Os ex-campeões dos leves do UFC Anthony Pettis e Ben Henderson farão a trilogia no pit (arena) do evento.

Jon Jones sofre lesão e está fora do UFC 295

Jon Jones está fora do UFC 295, evento que acontece no dia 11 de novembro, em Nova York (EUA). O lutador, que faria sua primeira defesa de cinturão nos pesos pesados, sofreu uma lesão no ombro e foi forçado a deixar o combate contra Stipe Miocic, ex-campeão da divisão