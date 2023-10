UFC: paraense Michel Pereira é ameaçado de morte após carregar bandeira de Israel

O lutador paraense Michel Pereira obteve um êxito extraordinário no UFC Vegas 81, no último sábado (14), quando nocauteou o americano André Petroski ainda no primeiro round. Após a vitória, o paraense levantou uma bandeira de Israel e foi surpreendido com ameaças de morte após a atitude no octógono.

Em entrevista ao programa The MMA Hour, o atleta explicou que teria levantado a bandeira como forma de homenagear as vítimas israelenses dos ataques do Hamas.

“Eu não vi muito, mas a minha esposa viu. Mandaram muita mensagem para ela dizendo que iam matar a gente, essas coisas ruins. Mas eu não ligo. E já aviso: se vier aqui em casa, estão lascados”, disse.

A estreia de Pereira no peso-médio (83,9kg), foi impressionante, e após conquistar a sexta vitória consecutiva no octógono, o lutador já pediu para enfrentar o antigo campeão da categoria, Israel Adesanya.