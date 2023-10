UFC Vegas 81: Michel Pereira estreia no peso médio com nocaute esmagador; veja

Michel Pereira teve uma estreia notável na categoria dos médios, derrotando Andre Petroski por nocaute técnico no UFC Vegas 81. O "Paraense Voador" precisou de apenas 1 minuto e 6 segundos para vencer a luta, mostrando sua destreza e determinação.

Após um minuto inicial de observação, Pereira atacou com um chute frontal que foi defendido por Petroski. No golpe seguinte, o brasileiro conectou um direto de direita que derrubou seu oponente. Com alguns golpes adicionais, Pereira confirmou sua vitória de forma impressionante, sem sofrer nenhum golpe em troca.

Aos 30 anos, Michel Pereira acumulou seis vitórias consecutivas na organização. Ele tinha uma luta marcada contra Stephen Thompson no UFC 291 em julho, mas não conseguiu atingir o peso da categoria dos meio-médios, levando ao cancelamento do confronto. Até o momento, o "Paraense Voador" possui um impressionante histórico de 42 lutas, com 29 vitórias, 11 derrotas e duas lutas sem resultado.