Corrida do Sesi chega à 33ª edição e reúne 5 mil participantes em Belém

A tradicional Corrida do Sesi chegou à sua 33ª edição em 2025. Nesta quinta-feira (1º), a prova foi realizada no Portal da Amazônia, em Belém, e contou com 5 mil competidores, segundo a organização. A largada dos percursos de 5 km e 10 km ocorreu às 6h.

Na disputa dos 10 km, o grande vencedor foi Jalison Magno. O corredor completou a prova em 34 minutos e 6 segundos.

“Estou muito feliz. Esta é a minha primeira prova do Sesi, e já saio como grande colocado... Só tenho a agradecer a Deus por mais uma corrida e pela oportunidade de subir no lugar mais alto do pódio”, declarou o competidor após a prova.

Já entre as mulheres, a vencedora foi Rosângela Costa. Com o resultado, ela e Jalison Magno garantiram vaga na 100ª edição da Corrida de São Silvestre, realizada no dia 31 de dezembro, em São Paulo. Além das medalhas, os vencedores também receberam premiação em dinheiro.

“Este é o meu quarto ano competindo na Corrida do Sesi. Vamos rumo à São Silvestre e vamos trazer um bom resultado para o Pará", celebrou Rosângela.

Novidades

Este ano, as provas contaram com duas novidades. Uma delas foi a mudança no percurso, com passagem em frente à Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA). Além disso, nesta edição, a corrida integrou a Corrida Nacional do Sesi, que contou com disputas simultâneas em várias capitais brasileiras.

corrida do sesi 2025 Rosângela Costa, vencedora entre as mulheres Divulgação Jalison Magno, campeão entre os homens Divulgação Prova contou com 5 mil participantes Casal usa a corrida para promover o bem-estar Seu Vitor Costa participa desde a primeira edição Divulgação

O superintendente do Sesi Pará, Dário Lemos, comemorou mais uma edição de sucesso da corrida. Ele destacou a importância do evento para a promoção do bem-estar por meio do esporte.

“Chegar à 33ª edição da Corrida do Sesi é motivo de muito orgulho. A cada ano, buscamos entregar uma experiência mais completa e significativa. Agora, como parte da Corrida Nacional do Sesi, ampliamos nossa conexão com o país, fortalecendo a tradição do Pará como referência na corrida de rua. Esse movimento crescente mostra o quanto o esporte vem sendo valorizado como instrumento de saúde, bem-estar e conscientização socioambiental”, destacou Dário Lemos.

Bem-estar e esporte

Além do viés competitivo, a Corrida do Sesi também engloba muitas histórias inspiradoras ao longo das edições. Um dos exemplos é seu Vitor Costa, corredor de 84 anos. O paraense participa do evento esportivo desde a primeira edição e se tornou um símbolo da prova.

Seu Vitor participa desde a primeira edição, há 33 anos (Divulgação)

“A corrida faz parte da minha vida. É ela que me dá saúde, disposição e alegria. Se cheguei aos 84 anos assim, foi graças ao esporte”, declarou seu Vitor Costa.

Além dele, o casal José e Rosiley Nascimento, de 67 e 62 anos, respectivamente, participa há mais de 10 anos da Corrida do Sesi. Juntos, eles se apoiam para manter uma vida mais saudável e ativa por meio do esporte.

“No começo, eu ia sozinha, mas insisti até que ele veio. A corrida traz saúde, alegria, bem-estar e ainda nos une mais como casal”, concluiu Rosiley.